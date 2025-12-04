La planificación del campeón

El gerente deportivo de Cerro Porteño, Gabriel Wainer, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó algunos detalles que tienen que ver con los trabajos de pretemporada para 2026.

Tras la disputa de la Supercopa Paraguay, marcado para el sábado 6 de diciembre a las 18.00 en el Defensores del Chaco, el plantel campeón del Clausura tendrá vacaciones hasta el 2 de enero, fecha en la que iniciará la pretemporada.

Según explicó Wainer, el Ciclón trabajará 6 días en el CIDE de Ciudad del Este, sin la posibilidad de jugar un amistoso, pero existiendo la chance de tener fútbol informal. Luego el plantel se trasladará a Montevideo, Uruguay, en donde sí tienen agendado jugar dos amistosos que serían entre el 14 y 17 de enero.

MENSAJE. Gabriel Wainer ocupó un momento de la charla para dirigirse a los candidatos de la próxima asamblea de Cerro Porteño y pidió que no se desestime el trabajo realizado por el equipo de trabajo.

“Traigan la gente que quieran, pero no desestimen un trabajo de un año, que creo que fue bueno y les puede ser útil. Conózcanlo antes de rechazarlo o desestimar. A disposición de todos los candidatos a presidentes del club”, dijo.