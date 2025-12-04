04 dic. 2025
Cerro Porteño

La planificación del campeón

Gabriel Wainer confirmó algunos detalles de la pretemporada del campeón.

Diciembre 04, 2025 12:40 p. m. • 
Por Redacción D10
bavaa.jfif

Jorge Bava, DT del Ciclón.

El gerente deportivo de Cerro Porteño, Gabriel Wainer, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó algunos detalles que tienen que ver con los trabajos de pretemporada para 2026.

Tras la disputa de la Supercopa Paraguay, marcado para el sábado 6 de diciembre a las 18.00 en el Defensores del Chaco, el plantel campeón del Clausura tendrá vacaciones hasta el 2 de enero, fecha en la que iniciará la pretemporada.

Según explicó Wainer, el Ciclón trabajará 6 días en el CIDE de Ciudad del Este, sin la posibilidad de jugar un amistoso, pero existiendo la chance de tener fútbol informal. Luego el plantel se trasladará a Montevideo, Uruguay, en donde sí tienen agendado jugar dos amistosos que serían entre el 14 y 17 de enero.

MENSAJE. Gabriel Wainer ocupó un momento de la charla para dirigirse a los candidatos de la próxima asamblea de Cerro Porteño y pidió que no se desestime el trabajo realizado por el equipo de trabajo.

“Traigan la gente que quieran, pero no desestimen un trabajo de un año, que creo que fue bueno y les puede ser útil. Conózcanlo antes de rechazarlo o desestimar. A disposición de todos los candidatos a presidentes del club”, dijo.

Cerro Porteño Pretemporada Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-12-02 at 5.24.56 PM.jpeg
Cerro Porteño
Zapag: “Soy más del servicio a los demás”
El dirigente del Ciclón, que deja la presidencia, apuntará de nuevo al sector privado.
Diciembre 03, 2025 07:10 a. m.
 · 
Redacción D10
gfgfdg.JPG
Cerro Porteño
Zapag: Su amor por Cerro y las claves del título
Juan José Zapag visitó la Redacción de ÚH, en donde reflexionó acerca de su paso por Cerro Porteño. Valoró los éxitos cosechados y habló del futuro del Ciclón.
Diciembre 03, 2025 06:57 a. m.
Roberto Fernández
Cerro Porteño
Roberto Fernández, con libertad de acción
Si bien tiene dos años de contrato, Cerro Porteño no le pondrá trabas a lo que Roberto Fernández decida sobre su futuro. “Vamos a hacer lo que él quiera”, dijo Miguel Carrizosa, directivo azulgrana.
Diciembre 01, 2025 04:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
“Somos por lejos el mejor equipo del fútbol paraguayo”
Con el título ya en el club, el vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, aseveró tras detallar los números del Ciclón: “Hoy somos por lejos el mejor equipo del fútbol paraguayo”.
Diciembre 01, 2025 01:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro vs tembe_DDU_8739_64440532.JPG
Cerro Porteño
“Lo único que deseaba era jugar el partido”
Blas Riveros superó todas las adversidades físicas para cumplir y jugar el partido consagratorio con el Ciclón.
Diciembre 01, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Carlos Pettengill Miguel Carrizosa
Cerro Porteño
Cerro anuncia que levantará la inhibición antes de fin de año
El vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, comentó que se pondrá al día con las demandas por deudas que tiene para poder fichar de cara a la temporada 2026. La idea azulgrana es contratar tres refuerzos.
Diciembre 01, 2025 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más