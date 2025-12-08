08 dic. 2025
Cerro Porteño

Doble festejo

El Ciclón consiguió dos títulos en una misma temporada, luego de 20 años.

Diciembre 08, 2025 10:08 a. m. • 
Por Redacción D10
doble festejo cerro_64555777.jfif

Todos juntos. Jugadores del plantel, cuerpo técnico, dirigencia y staff del club posando en el vestuario campeón.

Cerro Porteño cerró la temporada 2025, celebrando por partida doble, ya que se adjudicó el título en el torneo Clausura y la Supercopa Paraguay.

El Azulgrana volvió a celebrar por partida doble en una misma temporada luego de 20 años, ya que la última vez que consiguió dos éxitos en una misma temporada fue en el 2005, cuando se adjudicó el Apertura y el Clausura de ese año, bajo la conducción de Gustavo Costas.

REFLEXIVO. “Esto es por el trabajo que hicimos todo este tiempo; en el semestre anterior nos hicimos cargo de la camiseta que estamos representando; era mucho tiempo que no salía campeón el club y lo pudimos lograr con mucho esfuerzo y sacrificio”, analizó el atacante Juan Manuel Iturbe, el goleador de la temporada del fútbol paraguayo y del Ciclón.

Con respecto a lo que significó alcanzar la doble conquista, el delantero apuntó: “Espero que sea un envión para todos; somos conscientes de que en Cerro Porteño se tiene que pelear todos los campeonatos; tenemos esa obligación y debemos de seguir en esa línea. Así que ahora queremos disfrutar y descansar, recargar pilas y volver con todo; apuntamos a un gran año en el 2026”.

Iturbe sumó en el año 17 anotaciones, que se repartieron entre el torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores. El atacante fue además el artillero de la temporada en la Primera División con 16 anotaciones.

Iturbe, que regresó al Ciclón en la temporada 2024; prolongó su vínculo con la institución de Barrio Obrero por dos temporadas más, hasta finales del 2027.

Redacción D10
