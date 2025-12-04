Cerro: Asamblea general extraordinaria el día de la Supercopa

Este sábado 6 de diciembre, además de la Supercopa Paraguay que es a las 18:00, Cerro Porteño centrará su atención en la asamblea general extraordinaria, que se desarrollará durante la mañana en el club de Barrio Obrero.

La Comisión Directiva de la entidad azulgrana convocó a los socios a una asamblea general extraordinaria. La primera convocatoria será a las 8:00 y en caso de no contar con el quórum, se hará la segunda convocatoria una hora después.

Parte de los temas a tratar son la lectura y consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas respecto al Ejercicio Fiscal 2024 y lectura y consideración del Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas del ejercicio fenecido y dictamen del síndico.

En marzo se había levantado la sesión de la asamblea por falta de garantías mientras se estaba dando lectura al balance del periodo 2024.