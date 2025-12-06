06 dic. 2025
Cerro Porteño

Aprueban balance 2024 en asamblea de Cerro Porteño

En Asamblea General Extraordinaria fue aprobado este sábado el balance del club Cerro Porteño Ejercicio Fiscal 2024.

Diciembre 06, 2025 10:35 a. m.
amsa.jfif

Este sábado se llevó a cabo la asamblea del club Cerro Porteño.

Al momento del llamado de la segunda convocatoria de las 09:00 de este sábado 6 de diciembre, se dio inicio oficialmente a la Asamblea General Extraordinaria del Club Cerro Porteño.

Ante la presencia de un poco más de 600 socios, fue aprobado el balance del 2024 de la institución azulgrana, recordando que los movimientos opositores no se presentaron.

Juan José Zapag, presidente del Ciclón, estuvo presente y brindó declaraciones a la prensa, refiriéndose a la asamblea que se viene, para elección de autoridades, a finales de enero del 2026.

“Vamos a hacerle el aguante al grupo que venga, no es fácil estar al frente de un club como Cerro Porteño”, comentó.

Sobre Blas Reguera, uno de los candidatos a presidente, dejó en claro que no forma parte del oficialismo. “Fue mi vicepresidente, me llevo bien con la gente que me respeta, pero no puede ser oficialismo si hoy no está presente”, apuntó.

Cerro Porteño Juan José Zapag Asamblea de Cerro
