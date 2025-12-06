06 dic. 2025
Cerro Porteño

Blas Riveros: “Este semestre no lo voy a olvidar jamás”

Cerro Porteño levantó la Supercopa Paraguay este sábado y Blas Riveros volvió a aportar lo suyo. El lateral elegido recientemente mejor jugador de la temporada, sostuvo que “este semestre no lo voy a olvidar jamás”.

Diciembre 06, 2025 08:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Ignacio Aliseda Blas Riveros

Ignacio Aliseda controla el balón mientras Blas Riveros inicia la carrera para mostrarse como opción de pase.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Seis días después de levantar el Torneo Clausura, Cerro Porteño conquistó este sábado la Supercopa Paraguay. “Este semestre no lo voy a olvidar jamás. Es el mejor momento de mi carrera, cerrar el año con dos títulos es una locura”, aseveró Blas Riveros.

El zurdo en la mitad de semana fue elegido como mejor jugador de la temporada en su vuelta al fútbol paraguayo. “Es una locura la forma en que cerramos el año, tanto grupal como personal”, añadió en charla para Tigo Sports.

“Tenemos un grupo muy lindo (…) No tengo palabras sobre cómo se cerró el año”, concluyó muy emocionado el lateral izquierdo que producto de su nivel volvió a ser tenido en cuenta por la Selección Paraguaya, comandada por Gustavo Alfaro

Cerro Porteño Supercopa Paraguay Blas Riveros
Redacción D10
