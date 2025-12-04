04 dic. 2025
Cerro Porteño

Araujo, renovación y cirugía

Gabriel Wainer, gerente deportivo del Ciclón, contó detalle de lo que pasará con Sergio Araujo.

Sergio Araujo

¿Sergio Araujo jugará este partido de Copa Libertadores?

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Gabriel Wainer conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y analizó lo que fue su gestión al frente de la gerencia deportiva de la institución. El directivo en un momento se refirió a las renovaciones y concretamente a lo que pasará con Sergio Araujo.

Weiner destacó la voluntad del jugador que pese a la lesión en la rodilla (menisco y ligamentos) seguía entrenando, jugando y haciendo goles. “El esfuerzo que realizó Sergio fue encomiable”, expresó al referirse que el mismo debía pasar jornadas de extracción de líquidos de la rodilla afectada.

Sergio Araujo tendrá una renovación de contrato por 2 años, luego tras la supercopa y el cierre de la temporada pasará por cirugía y quedaría descartado para todo el torneo Apertura 2026. “Que pueda operarse tranquilo y el club lo respalda”, subrayó.

Cerro Porteño Sergio Araújo Pretemporada
Redacción D10
