Cerro anuncia la renovación del goleador

Un año sensacional a nivel personal para Juan Manuel Iturbe, en el que fue determinante y goleador. El cierre de año para el canterano azulgrana fue magnífico con la consagración en el torneo Clausura 2025 y además teniendo una extensión de contrato.

Este jueves la institución azulgrana hizo público que llegó a un acuerdo de continuidad con el jugador, quien estará ligado al club de Barrio Obrero hasta el 2027.

En total Iturbe hizo 17 tantos, 9 por el torneo Apertura, 7 por el torneo Clausura y 1 tanto en la Copa Libertadores de América. En la gala de “Los Premios de Primera”, organizado por la APF recibió una distinción como goleador de la temporada 2025.