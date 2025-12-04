04 dic. 2025
Cerro Porteño

Cerro anuncia la renovación del goleador

Cerro Porteño comunicó este jueves la renovación del contrato de Juan Manuel Iturbe.

Diciembre 04, 2025 11:17 a. m. • 
Por Redacción D10
a3ee8dee-9925-424f-9d20-12671797babd.jpeg

Juan Iturbe sigue en el Barrio.

Foto: Prensa - Cerro

Un año sensacional a nivel personal para Juan Manuel Iturbe, en el que fue determinante y goleador. El cierre de año para el canterano azulgrana fue magnífico con la consagración en el torneo Clausura 2025 y además teniendo una extensión de contrato.

Este jueves la institución azulgrana hizo público que llegó a un acuerdo de continuidad con el jugador, quien estará ligado al club de Barrio Obrero hasta el 2027.

En total Iturbe hizo 17 tantos, 9 por el torneo Apertura, 7 por el torneo Clausura y 1 tanto en la Copa Libertadores de América. En la gala de “Los Premios de Primera”, organizado por la APF recibió una distinción como goleador de la temporada 2025.

Cerro Porteño Juan Iturbe Mercado de Pases
Redacción D10
