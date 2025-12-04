Cerro anuncia la renovación del goleador

Un año sensacional a nivel personal para Juan Manuel Iturbe, en el que fue determinante y goleador. El cierre de año para el canterano azulgrana fue magnífico con la consagración en el torneo Clausura 2025 y además teniendo una extensión de contrato.
Este jueves la institución azulgrana hizo público que llegó a un acuerdo de continuidad con el jugador, quien estará ligado al club de Barrio Obrero hasta el 2027.
En total Iturbe hizo 17 tantos, 9 por el torneo Apertura, 7 por el torneo Clausura y 1 tanto en la Copa Libertadores de América. En la gala de “Los Premios de Primera”, organizado por la APF recibió una distinción como goleador de la temporada 2025.
Juan Iturbe, Canterano, actual Campeón y Goleador del 2025, renovó su contrato hasta 2027 y continúa en el Barrio 🏟️🔵🔴
