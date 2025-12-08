08 dic. 2025
Cerro Porteño

Cerro: La deuda a Zapag “va a estar en standby” mientras “se porten bien”

El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, habló sobre el dinero que el club le debe: “La deuda conmigo es un tema que va a estar en standby, nadie va a estar apretado por eso mientras se porten bien”.

Diciembre 08, 2025 12:27 p. m. 
Por Redacción D10
Juan José Zapag

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Juan José Zapag compartió este lunes con la mesa de Fútbol a lo Grande y habló acerca del dinero que Cerro Porteño le debe. “La deuda conmigo es un tema que va a estar en standby, nadie va a estar apretado por eso mientras se porten bien”, aseveró.

Para el presidente saliente del Ciclón es importante que sus sucesores “tenga conducta, que sean dirigentes de verdad, que honren al club, que sean sinceros, que no se sirvan del club. Mientras sea así, la deuda será mía, solamente mía; la del club con el banco van a tener que pagar”.

El titular azulgrana detalló que son “USD 14.000.000, pero no es una prioridad. Para Cerro no es una prioridad. Es un aporte que a Cerro no le cuesta intereses, a pesar de la ley dice que no se presume la gratuidad y es una ley. No sé, me puede caer Hacienda. Que me caiga, yo estoy preparado para defenderme por Cerro a muerte”.

“Si yo decido dejar un dinero ahí es decisión mía, es dinero de una vida, pero valió la pena porque Cerro es el club más importante de Paraguay”, acotó. Juan José Zapag explicó que ya condonó “USD 3.000.000 y deje USD 12.000.000, pero en estos dos o tres años el dinero va. El plantel no puede esperar y todavía no somos autosuficientes. Es un tema mío, particular y tal vez con Hacienda”.

“Sí es importante que se cumplan los compromisos bancarios. Los compromisos bancarios son los compromisos de La Nueva Olla, que tenemos que entender que hacer un club de esta magnitud no es fácil y cuando eso ocurre, y la deuda es muy baja con relación a lo cuesta tu club, quiero que honren la deuda del club ya no es deuda mía”, mencionó.

Juan José Zapag anunció que dejará Cerro Porteño al finalizar su mandato. Y remarcó que actualmente no hay una lista oficialista para sucederlo en el cargo.

Redacción D10
