Cerro Porteño

Jorge Bava busca “mantener la base”

Para el entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, mantener la base será clave para la temporada 2026. Por otro lado dijo que aún no tiene definido la cantidad de refuerzos.

Diciembre 08, 2025 03:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, que este lunes compartió la mesa con Fútbol a lo Grande, considera fundamental conservar gran parte del equipo de cara a la temporada 2026: “Es importante mantener una base para no empezar de cero”.

Mientras que sobre los refuerzos, afirmó que aún no lo habló: “Recién ayer, después de la final nos juntamos con Gabriel (Wainer) para delinear el futuro. Va a depender mucho de los movimientos que estén”.

Añadió que dentro de la base que tiene, deben buscar “jugadores con características que nos puedan permitir esa idea que tenemos y viendo que será un año con mucho trajín: en todo el año con doble competencia. Hay que traer poco y ser muy meticuloso”.

Redacción D10
