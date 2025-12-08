Jorge Bava busca “mantener la base”

Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, que este lunes compartió la mesa con Fútbol a lo Grande, considera fundamental conservar gran parte del equipo de cara a la temporada 2026: “Es importante mantener una base para no empezar de cero”.

Mientras que sobre los refuerzos, afirmó que aún no lo habló: “Recién ayer, después de la final nos juntamos con Gabriel (Wainer) para delinear el futuro. Va a depender mucho de los movimientos que estén”.

Añadió que dentro de la base que tiene, deben buscar “jugadores con características que nos puedan permitir esa idea que tenemos y viendo que será un año con mucho trajín: en todo el año con doble competencia. Hay que traer poco y ser muy meticuloso”.