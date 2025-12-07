Alexis Martín: “Cerramos el año como queríamos”

El portero, que se afianzó ya iniciada la temporada, afirmó acerca de lo que fue la final y lo que dejó el año: “Cerramos el año como queríamos; teníamos una semana de festejos, pero igual asumimos con mucha seriedad este juego. El rival fue complicado porque nos puso difícil el partido, pero lo sacamos adelante”.

Acerca de las claves de la consagración, el arquero remarcó: “Todo esto se debe y es gracias al fruto del esfuerzo, de acertar en conformar un gran grupo y no estrellas, los conductores que pasaron por el plantel, todos sumaron para llegar a este momento”.

En lo personal, el golero que alcanzó un total de 11 vallas invictas y que fue elegido como el destacado de la temporada 2025, apuntó: “Impresionante todo lo que se me dio este año; solo tengo palabras de agradecimiento para mi familia y a la gente que me apoyó. Hacerse cargo del arco de un club grande como Cerro no es fácil”.