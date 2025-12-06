06 dic. 2025
Cerro Porteño

Cecilio Domínguez: “Demostramos que somos los mejores”

Hace días, Cerro Porteño levantó el Torneo Clausura, arrasó en los Premios de Primera y este sábado, tras conquistar la Supercopa Paraguay, su jugador Cecilio Domínguez afirmó: “Demostramos que somos los mejores”.

Diciembre 06, 2025 08:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Cecilio Domínguez

Cecilio Domínguez fue la figura de Cerro Porteño.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Cerro Porteño anda de festejo en festejo: el domingo 30 de noviembre obtuvo el Torneo Clausura, el miércoles 3 de diciembre arrasó en los Premios de Primera organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol y este sábado conquistó la Supercopa Paraguay.

“Demostramos que somos los mejores con mucho trabajo. Esto es para la gente”, aseveró a Tigo Sports Cecilio Domínguez, quien aportó dos goles para que el Ciclón cierre el año con otro título.

Por su parte, el electo mejor portero del año en los Premios de Primera, Alexis Martín Arias, dijo: “Lo terminamos como queríamos”. Además, después de esta temporada espera “que venga mejores. Hasta ahora es difícil de igualar todo lo que se me dio”.

Y el goleador de la temporada, Juan Manuel Iturbe, aguarda que esto “sea un envión para todos nosotros. Somos conscientes de que tenemos que pelear todos los campeonatos que nos toca jugar”.

“Estoy contento por cada uno de mis compañeros, por los directivos y sobre todo por esta hinchada que nunca se dio por vencida, siempre estuvo con nosotros. Eso es un plus porque con ellos nos sentimos confiados en la cancha”, sentenció.

Redacción D10
