Vallejo avanza a los octavos en Bastad

Vallejo en su estreno, en la ronda de 32 en la rama individual, superó al español Miguel Damas por el marcador de 6-3 y 6-3, en juego que se desarrolló en 1 hora y 33 minutos. Vallejo en la ronda de los octavos de final medirá Botic van de Zandschulp (30), que en esta misma jornada derrotó al japonés Taro Daniel por 7-6 (0) y 6-4, hoy desde las 6:00.

En la competencia de doble, Vallejo junto al británico Joshua Paris aguardan rival que se define hoy entre Arribague (FRA) y Cabral (POR) vs. Grevelius y Heinonen (SUE).