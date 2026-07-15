15 jul 2026
Tenis

Vallejo avanza a los octavos en Bastad

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se clasificó para disputar la ronda de los octavos de final en el torneo ATP 250 en el Abierto de Nordea, certamen que se cumple en la ciudad de Bastad, Suecia.

Julio 15, 2026 07:03 a. m. • 
Por Redacción D10
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Alto nivel. Vallejo va superando etapas en Suecia.

Foto: Gentileza

Vallejo en su estreno, en la ronda de 32 en la rama individual, superó al español Miguel Damas por el marcador de 6-3 y 6-3, en juego que se desarrolló en 1 hora y 33 minutos. Vallejo en la ronda de los octavos de final medirá Botic van de Zandschulp (30), que en esta misma jornada derrotó al japonés Taro Daniel por 7-6 (0) y 6-4, hoy desde las 6:00.

En la competencia de doble, Vallejo junto al británico Joshua Paris aguardan rival que se define hoy entre Arribague (FRA) y Cabral (POR) vs. Grevelius y Heinonen (SUE).

Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
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