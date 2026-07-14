14 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Olympiacos presenta una oferta por Orlando Gill

El arquero albirrojo Orlando Gill despertó el interés del Olympiacos de Grecia, que presentó una oferta para adquirir el 100% de su pase.

Julio 14, 2026 11:16 a. m. • 
Por Redacción D10
MVP Gill.jfif

Orlando Gill recibió dos premios como el mejor jugador del partido en la Copa del Mundo.

INTERNET

Orlando Gill continúa en el foco del mercado de pases tras su gran Mundial con la Selección Paraguaya y una de las primeras ofertas concretas la presentó el Olympiacos de Grecia que ofertó una compra para adquirir el 100% del pase del guardameta de San Lorenzo de Almagro.

Sin embargo, San Lorenzo mantiene una postura firme en la negociación y pretende recibir el monto correspondiente a la cláusula de rescisión, fijada en US$ 7 millones netos. El club argentino busca esa cifra debido a que posee únicamente el 50% de los derechos económicos del guardameta paraguayo.

Las conversaciones continúan y en los próximos días podrían surgir novedades sobre el futuro de Gill, quien es seguido de cerca por el conjunto griego.

Orlando Gill San Lorenzo de Almagro Olympiacos
Redacción D10
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