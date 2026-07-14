Olympiacos presenta una oferta por Orlando Gill

Orlando Gill continúa en el foco del mercado de pases tras su gran Mundial con la Selección Paraguaya y una de las primeras ofertas concretas la presentó el Olympiacos de Grecia que ofertó una compra para adquirir el 100% del pase del guardameta de San Lorenzo de Almagro.

Sin embargo, San Lorenzo mantiene una postura firme en la negociación y pretende recibir el monto correspondiente a la cláusula de rescisión, fijada en US$ 7 millones netos. El club argentino busca esa cifra debido a que posee únicamente el 50% de los derechos económicos del guardameta paraguayo.

Las conversaciones continúan y en los próximos días podrían surgir novedades sobre el futuro de Gill, quien es seguido de cerca por el conjunto griego.