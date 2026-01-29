Walter Clar encaminó la victoria del Chapecoense

El paraguayo Walter Clar colaboró con un gol en el triunfo del Chapecoense frente al Santos de Neymar por 4-2 en el estreno de ambos equipos en el Campeonato Brasileño. El futbolista itapuense marcó desde el punto penal, a los 16 minutos.

Fue un gran comienzo del elenco que el año pasado ascendió a la máxima categoría en el vecino país. Para ello, el volante fue trascendental en la campaña y le valió la renovación de contrato con el club.

#ParaApreciarMejor



⚽️ GOL de Walter Clar 🇵🇾 para @ChapecoenseReal ante @SantosFC en la Serie A de Brasil 🇧🇷



pic.twitter.com/OPtoEnaUQj — Marcelo Burgos (@marceloburgosf) January 28, 2026

En tanto, el Palmeiras, con Gustavo Gómez y Ramón Sosa como titulares, terminó en tablas 2-2 contra el Atlético Mineiro de Junior Alonso en un encuentro marcado por la paridad ofensiva, en uno de los duelos que cortó la cinta a la nueva temporada del Campeonato Brasileño.

José Manuel el ‘Flaco’ López fue el encargado de inaugurar a los 27 minutos el marcador que, antes del final de la primera parte, se ocupó de empatar Victor Hugo para el conjunto de Belo Horizonte.

Ya en el segundo tiempo los dirigidos por Jorge Sampaoli, que sobre el final fue expulsado por doble amarilla tras constantes reclamos al cuerpo arbitral, lograron ponerse al frente gracias a un gol en contra de Khellven.

Apenas diez minutos después, Vitor Roque empató con una definición precisa, encargándose de que el Palmeiras se lleve un punto a casa en la primera jornada del torneo.

El Mineiro no consiguió revertir el resultado, incluso con el lateral brasileño Renan Lodi, una de sus últimas adquisiciones, ya ostentando la titularidad.

Primeros resultados de la jornada inaugural

Con la vuelta de Luis Zubeldía al banquillo, el Fluminense se quedó con la victoria por 2-1 frente a Grêmio, con goles de Gustavo Nonato y Luciano Acosta.

En otros partidos de la jornada, el Vitória cumplió en casa y venció por 2-0 al recién ascendido Remo, mientras que el Athletico Paranaense dio la nota al quedarse con los tres puntos tras vencer por 0-1 al Internacional de Porto Alegre en el estadio Beira-Rio.

Por su parte, el Red Bull Bragantino derrotó por 0-1 al Coritiba, que jugó gran parte del encuentro en inferioridad numérica tras la expulsión a los 30 minutos del mediocampista portugués Josué Pesqueira, pieza clave en su esquema.

La actividad de este miércoles la cerrará el Flamengo, vigente monarca del Brasileirão, en su visita al São Paulo que dirige el argentino Hernán Crespo.

La fecha se completa este jueves con el Mirassol, clasificado a la Copa Libertadores de este año y la sorpresa del torneo pasado, que se medirá frente al Vasco da Gama, mientras que el Botafogo, ahora bajo las órdenes de Martín Anselmi, buscará sus primeros tres puntos frente al Cruzeiro.