19 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Chilavert, durísimo contra Vinícius y Mbappé

El histórico José Luis Chilavert, fiel a su estilo, defendió al argentino Gianluca Prestianni de las acusaciones de racismo dándole con todo a Vinícius y sobre todo a Kylian Mbappé.

Febrero 19, 2026 08:01 a. m. • 
Por Redacción D10
José Luis Chilavert Selección_18949907.jpg

José Luis Chilavert no se guardó nada y disparó contra Vinícius y Mbappé.

José Luis Chilavert brindó polémicas declaraciones a La Oral Deportiva de Radio Rivadavia sobre la acusación de racismo que involucra al juvenil argentino del Benfica Gianluca Prestianni, al brasileño Vinícius y al francés Kylian Mbappé que salió a defender a su compañero de equipo en el Real Madrid.

Chila se refirió a Vinícius, que denunció haber sido nuevamente víctima de racismo, esta vez tras acusaciones del atacante argentino que juega en el Benfica, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League y recordó un episodio reciente.

“En 2024 yo di una declaración donde dije ‘díganle a Vinicius que juegue al fútbol y que no sea maricón, que él no sea el primero en atacar e insultar y después llore, que juegue al fútbol’. Eso generó un ruido tremendo en el mundo del fútbol, y hasta Ancelotti en la conferencia de prensa se refirió a mí porque le preguntaron los periodistas”, recordó.

El excapitán de la Selección Paraguaya sentó postura apoyando a Prestianni y criticando a Vini y la vida privada de Mbappé. “Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos, y uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite ‘cagón, cagón’. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¡Justo Mbappé! Él habla de valores y todo eso y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer”, disparó Chila.

Chilavert salió a defender al jugador surgido de Vélez Sarsfield, club donde el mítico portero hizo historia y se pasó de boca criticando a Vinícius y Kylian Mbappé.

Chilavert Kylian Mbappé Vinícius
Redacción D10
