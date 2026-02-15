15 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Debut goleador de Jesús Medina en México

VIDEO. El paraguayo Jesús Medina marcó un gol en su debut oficial en el fútbol mexicano.

Febrero 15, 2026 07:38 p. m.
mmedina.jpg

Jesús Medina festeja su gol para el San Luis.

Foto: Gentileza.

El ofensivo paraguayo Jesús Medina, de 28 años, ex Libertad y que últimamente venía jugando en el Damac Club de Arabia Saudita, hizo su debut oficial en el fútbol mexicano vistiendo la camiseta del Atlético San Luis.

El guaraní fue titular y marcó un gol en la goleada de su equipo por 3-0 ante el Querétaro por la fecha 6 del campeonato azteca.

“Contento en lo personal porque pude marcar, pude hacer un gran partido, también feliz en lo grupal porque hicimos un enorme esfuerzo, logrando una victoria fundamental para ganar confianza y seguir creciendo”, fueron las expresiones de Medina tras el partido en el que fue elegido como la gran figura.

En otros partidos de la jornada, el Monterrey se impuso por 1-0 al León; Necaxa derrotó por 2-1 al Juárez y Chivas de Guadalajara superó por 1-0 al América.

Chivas es líder con puntaje perfecto: 18 unidades.

Jesús Medina San Luis México
