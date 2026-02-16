16 feb. 2026
La patada de gol de Isidro Pitta

El Red Bull Bragantino superó el domingo al Novorizontino por 3-0 y el paraguayo Isidro Pitta aportó un gol dándole una patada a la pelota.

Febrero 16, 2026 02:05 p. m. 
Por Redacción D10
Isidro Pitta

Isidro Pitta guió el triunfo de su equipo.

Foto: Gentileza - Red Bull Bragantino

Por la octava jornada del Campeonato Paulista, el Red Bull Bragantino recibió al Novorizontino en el estadio Municipal Cicero De Souza Marques el domingo. El conjunto local se quedó con el triunfo al derrotar al rival por 3-0.

Y uno de esos tres tantos fue obra del paraguayo Isidro Pitta. El delantero definió con una suela del calzado, como dándole una patada al balón para instalar el 1-0 parcial a los 28’. Con ese gol, el ariete guaraní cortó una sequia de tres meses sin convertir.

La victoria sirvió para que el Red Bull Bragantino sea uno de los tres lideres del certamen, con 16 unidades. Antes de esta, la última conversión de Isidro Pitta había sido el 5 de noviembre, contra el Corinthians por el Brasileirão.

