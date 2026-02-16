La patada de gol de Isidro Pitta

Por la octava jornada del Campeonato Paulista, el Red Bull Bragantino recibió al Novorizontino en el estadio Municipal Cicero De Souza Marques el domingo. El conjunto local se quedó con el triunfo al derrotar al rival por 3-0.

O gol de Isidro Pitta 🪓 que abriu o placar em Bragança Paulista. ⚽️🎯 pic.twitter.com/jtjuSuYrey — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 16, 2026

Y uno de esos tres tantos fue obra del paraguayo Isidro Pitta. El delantero definió con una suela del calzado, como dándole una patada al balón para instalar el 1-0 parcial a los 28’. Con ese gol, el ariete guaraní cortó una sequia de tres meses sin convertir.

La victoria sirvió para que el Red Bull Bragantino sea uno de los tres lideres del certamen, con 16 unidades. Antes de esta, la última conversión de Isidro Pitta había sido el 5 de noviembre, contra el Corinthians por el Brasileirão.