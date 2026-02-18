Maurício sobre Paraguay: “Tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”

Maurício Magalhães, futbolista del Palmeiras, que ya puede ser llamado para representar a la Albirroja, se refirió a esta situación. “Es claro que tengo que hacer un trabajo muy bien hecho aquí en Palmeiras para poder tener esta oportunidad, pero siempre pensando, como dije, que hay una parte de mi familia allá también, entonces tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”, manifestó.

Señaló que su padre es paraguayo: “Tenemos una parte de la familia que es paraguaya, mi abuela que murió por parte de mi padre era paraguaya y mi padre nació en Brasil, pero se fue bebé para allá y pasó toda la infancia, toda la adolescencia y tuvo que volver a Brasil para trabajar”.

“Tenemos una parte de la familia de él allá, entonces tenemos algunas raíces allá, tanto en Brasil como en Paraguay. Desde el año pasado ya veníamos por cuenta familiar, por cuenta propia, haciendo este trámite de documentación”, explicó.

Confesó que también charló con Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras y de la Selección Paraguaya, le ayudó en este proceso. “Estoy muy feliz por haber conseguido”, sentenció.