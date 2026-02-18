18 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Maurício sobre Paraguay: “Tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”

Hace días se conoció que Maurício Magalhães obtuvo la nacionalidad paraguaya lo que le hace convocable para integrar la Albirroja. El jugador del Palmeiras habló de sus raíces paraguayas: “Tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”.

Febrero 18, 2026 03:13 p. m.
Maurício Magalhães

Maurício Magalhães también es uno de los capitanes del Palmeiras.

Foto: Gentileza - Maurício Magalhães

Maurício Magalhães, futbolista del Palmeiras, que ya puede ser llamado para representar a la Albirroja, se refirió a esta situación. “Es claro que tengo que hacer un trabajo muy bien hecho aquí en Palmeiras para poder tener esta oportunidad, pero siempre pensando, como dije, que hay una parte de mi familia allá también, entonces tenemos este enlace muy grande, muy fuerte”, manifestó.

Señaló que su padre es paraguayo: “Tenemos una parte de la familia que es paraguaya, mi abuela que murió por parte de mi padre era paraguaya y mi padre nació en Brasil, pero se fue bebé para allá y pasó toda la infancia, toda la adolescencia y tuvo que volver a Brasil para trabajar”.

Tenemos una parte de la familia de él allá, entonces tenemos algunas raíces allá, tanto en Brasil como en Paraguay. Desde el año pasado ya veníamos por cuenta familiar, por cuenta propia, haciendo este trámite de documentación”, explicó.

Confesó que también charló con Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras y de la Selección Paraguaya, le ayudó en este proceso. “Estoy muy feliz por haber conseguido”, sentenció.

Albirroja Selección Paraguaya Palmeiras
Más contenido de esta sección
mmedina.jpg
Paraguayos en el Exterior
Debut goleador de Jesús Medina en México
VIDEO. El paraguayo Jesús Medina marcó un gol en su debut oficial en el fútbol mexicano.
Febrero 15, 2026 07:38 p. m.
Óscar Romero.jpg
Paraguayos en el Exterior
Diego Martínez revela que Óscar Romero lo llamó
Diego Martínez, técnico de Huracán, reconoció en conferencia de prensa que Óscar Romero lo llamó para jugar en Huracán.
Febrero 15, 2026 10:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Adam Bareiro.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro convierte y lanza un guiño a Boca Juniors
El delantero paraguayo Adam Bareiro convirtió un tanto para Fortaleza, festejó al estilo Juan Román Riquelme y habló del interés de Boca Juniors.
Febrero 15, 2026 09:49 a. m.
 · 
Redacción D10
G6SjCtVasAAGe93.jpg
Paraguayos en el Exterior
Boca Juniors presenta oferta formal por Adam Bareiro
Boca Juniors de Argentina presentó una oferta formal por el delantero paraguayo Adam Bareiro, actual jugador de Fortaleza.
Febrero 14, 2026 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
20260214_143738.jpg
Paraguayos en el Exterior
Estrasburgo de Julio Enciso iguala con el Marsella
El Estrasburgo, con el paraguayo Julio Enciso de titular, rescató un empate en su visita al Olympique de Marsella por la fecha 22 de la Ligue 1 de Francia.
Febrero 14, 2026 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Robert Morales.jpg
Paraguayos en el Exterior
Robert Morales, gol y asistencia para Pumas
El paraguayo Robert Morales convirtió un tanto y asistió en otro para el triunfo de Pumas sobre Puebla por la fecha 6 del fútbol mexicano.
Febrero 14, 2026 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más