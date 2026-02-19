Guaraní va por un buen arranque

Guaraní inicia hoy una nueva aventura en la Conmebol Libertadores, por la Fase 2 medirá al Juventud de Las Piedras, el equipo uruguayo que se estrenó este año en Copa.

El encuentro de ida se desarrollará en el estadio Parque Viera en la capital uruguaya, Montevideo desde las 19:00 con el arbitraje del brasileño Rafael Klein.

El Aborigen vuelve al ruedo de Libertadores después de su prematura eliminación en esta misma fase en el 2022 donde cayó ante el América Mineiro en penales.

Este año, la primera consigna será instalarse en la Fase de Grupos entre los mejores 32 equipos de América del Sur.

Mientras que su rival, el equipo charrúa llegó a esta fase luego de haber dejado por el camino y de manera épica, a Universidad Católica de Ecuador ganándole en la altura y luego en la definición por penales.

La Juve de Montevideo llegó a su primera copa internacional desde su fundación en 1935 gracias a la buena campaña en el 2025, quedó 4° en la tabla anual de la Primera División.

CIFRA. 2015 fue el mejor año en Libertadores de Guaraní. Logró llegar hasta la semifinales donde cayó ante River Plate.