Diego Martínez revela que Óscar Romero lo llamó

Huracán venció por 1-0 a Sarmiento por la fecha 5 del fútbol argentino y en conferencia de prensa el entrenador Diego Martínez se refirió a la llegada de Óscar Romero al equipo que dirige actualmente.
“Se dio todo de manera natural, muy fluida y sobre todo porqué el futbolista (Óscar Romero) mostró su gran deseo de venir y vestir la casaca de Huracán. De hecho él me llamó por teléfono a mí, me ganó de mano”, reconoció en conferencia de prensa el técnico de Huracán Diego Martínez.
Siguiendo con sus revelaciones, Diego Martínez recordó que ya tuvo contacto con Óscar en una de las tantas veces que Cerro Porteño lo buscó. “Ya habíamos tenido un contacto en Cerro Porteño, por eso también esa posibilidad de tener los teléfonos y él me pidió llamar para ver si esa posibilidad era concreta, él tenía muchas ganas de venir a trabajar con nosotros”, concluyó.
Estas declaraciones de Diego Martínez no cayeron para nada bien en la hinchada azulgrana que ya de por sí estaba furiosa al conocerse que Óscar Romero prefirió ir a jugar a Huracán que volver al club en el cual se formó, Cerro Porteño.
#AHORA - ¡DIEGO MARTÍNEZ CONFIRMÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA QUE ÓSCAR ROMERO SERÁ JUGADOR DE HURACÁN! pic.twitter.com/w5MFXswyIY— SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026