Isidro Pitta no pierde la ilusión de ir al Mundial

El delantero paraguayo Isidro Pitta, quien hace algunas semanas volvió a la actividad oficial tras superar una larga lesión, viene de marcar un gol en la goleada de su equipo, el Bragantino, por 3-0 sobre el Novorizontino por el Campeonato Paulista.

César Argüello, representante del futbolista, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, analizó el momento del jugador, asegurando que está con muchas ganas y con ilusión de volver a la Selección Paraguaya.

“Isidro está ganando minutos, metiendo goles, siempre mirando esa posibilidad de ir al Mundial”, expresó el empresario.

Argüello explicó que Pitta “está totalmente recuperado de su lesión, hizo una buena recuperación, ya no tiene molestias”.

Pitta fue la primera apuesta como centrodelantero de Gustavo Alfaro en aquel partido de la Albirroja ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias. Luego por su lesión quedó al margen. ¿Volverá para el combo de amistosos de marzo ante Grecia y Marruecos?