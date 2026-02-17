Ángel Romero: “Me estoy preparando para estar en esa lista”

Ángel Romero fue titular en el último encuentro de Boca Juniors jugado en La Bombonera. El jugador busca su mejor versión para ser considerado en la Selección Paraguaya. “En lo personal me estoy preparando para estar en esa lista de los amistosos”, dijo.

“Uno siempre quiere estar con los compañeros, disfrutar del momento con la Selección”, acotó en charla para el programa Fútbol a lo Grande. “Estamos a la expectativa, trabajando para poder estar. Uno se preparar para eso”, aseveró.

“Uno tiene que estar bien y rendir en su club. Yo trato de hacer y aportar lo mío y ojalá que esté en la lista de los convocados y poder participar con los compañeros”, insistió Ángel Romero.

Paraguay sostendrá en marzo dos cotejos de preparación para la Copa del Mundo 2026: frente a Grecia, el 27 de marzo, y Marruecos, cuatro días después.

Momento único

El fin de semana, Ángel Romero vivió su primer juego de titular en La Bombonera. “Me gusta jugar de esa manera, con mucha presión, con la pasión de la gente (…) Jugar en La Bombonera como titular fue muy especial”, comentó emocionado.

“Fue un momento único (…) Vivirlo es totalmente diferente”, señaló. El paraguayo sumó sus “primeros minutos de titular el domingo pasado contra Platense. No pudimos ganar, pero bien en lo físico, estoy sintiéndome cada vez mejor y los compañeros me recibieron de la mejor manera. Tenemos un buen equipo para pelear por el campeonato”.

Por último, de su hermano dijo: “Muy feliz de poder estar acá en Argentina. Ahora Óscar también se suma a un equipo de Argentina, Huracán. Le deseo lo mejor”.