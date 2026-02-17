17 feb. 2026
Ángel Romero: “Me estoy preparando para estar en esa lista”

El delantero de Boca Juniors, Ángel Romero, se refirió a los amistosos de la Selección Paraguaya: “En lo personal me estoy preparando para estar en esa lista de los amistosos”.

Febrero 17, 2026 12:25 p. m. • 
Por Redacción D10
Ángel Romero

Ángel Romero fue titular en La Bombonera.

Foto: Gentileza - Ángel Romero

Ángel Romero fue titular en el último encuentro de Boca Juniors jugado en La Bombonera. El jugador busca su mejor versión para ser considerado en la Selección Paraguaya. “En lo personal me estoy preparando para estar en esa lista de los amistosos”, dijo.

Uno siempre quiere estar con los compañeros, disfrutar del momento con la Selección”, acotó en charla para el programa Fútbol a lo Grande. “Estamos a la expectativa, trabajando para poder estar. Uno se preparar para eso”, aseveró.

“Uno tiene que estar bien y rendir en su club. Yo trato de hacer y aportar lo mío y ojalá que esté en la lista de los convocados y poder participar con los compañeros”, insistió Ángel Romero.

Paraguay sostendrá en marzo dos cotejos de preparación para la Copa del Mundo 2026: frente a Grecia, el 27 de marzo, y Marruecos, cuatro días después.

Momento único

El fin de semana, Ángel Romero vivió su primer juego de titular en La Bombonera. “Me gusta jugar de esa manera, con mucha presión, con la pasión de la gente (…) Jugar en La Bombonera como titular fue muy especial”, comentó emocionado.

Fue un momento único (…) Vivirlo es totalmente diferente”, señaló. El paraguayo sumó sus “primeros minutos de titular el domingo pasado contra Platense. No pudimos ganar, pero bien en lo físico, estoy sintiéndome cada vez mejor y los compañeros me recibieron de la mejor manera. Tenemos un buen equipo para pelear por el campeonato”.

Por último, de su hermano dijo: “Muy feliz de poder estar acá en Argentina. Ahora Óscar también se suma a un equipo de Argentina, Huracán. Le deseo lo mejor”.

Ángel Romero Boca Juniors Selección Paraguaya
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro convierte y lanza un guiño a Boca Juniors
El delantero paraguayo Adam Bareiro convirtió un tanto para Fortaleza, festejó al estilo Juan Román Riquelme y habló del interés de Boca Juniors.
Febrero 15, 2026 09:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Boca Juniors presenta oferta formal por Adam Bareiro
Boca Juniors de Argentina presentó una oferta formal por el delantero paraguayo Adam Bareiro, actual jugador de Fortaleza.
Febrero 14, 2026 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Estrasburgo de Julio Enciso iguala con el Marsella
El Estrasburgo, con el paraguayo Julio Enciso de titular, rescató un empate en su visita al Olympique de Marsella por la fecha 22 de la Ligue 1 de Francia.
Febrero 14, 2026 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Robert Morales, gol y asistencia para Pumas
El paraguayo Robert Morales convirtió un tanto y asistió en otro para el triunfo de Pumas sobre Puebla por la fecha 6 del fútbol mexicano.
Febrero 14, 2026 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Gabriel Ávalos y otro gol para Independiente
El paraguayo Gabriel Ávalos anotó un golazo de cabeza para Independiente que derrotó a Lanús en el inicio de la fecha 5 del fútbol argentino.
Febrero 14, 2026 08:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Enso González, fuera de las canchas por dos meses
El atacante paraguayo del Wolves de Inglaterra sufrió una lesión meniscal, y otra vez se pierde la chance de sumar regularidad.
Febrero 13, 2026 03:47 p. m.
 · 
Redacción D10
