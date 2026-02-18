18 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Debut triunfal de Gustavo Florentín ante Independiente Santa Fe

El entrenador paraguayo Gustavo Florentín valoró la victoria “ante el supercampeón” colombiano en el partido que marcó su debut en el banquillo del Jaguares.

Febrero 18, 2026 12:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Florentín

Gustavo Florentín, entrenador del Jaguares colombiano.

Foto: Gentileza - Jaguares

El Jaguares venció por 3-1 al Independiente Santa Fe por la séptima fecha de la liga colombiana y en el banco del ganador debutó el técnico paraguayo Gustavo Florentín.

Debutamos de muy buena manera. Ganarle al supercampeón no fue nada fácil pero a pesar del corto tiempo acá, tuvimos un solo entrenamiento, varias charlas en el día del partido. Tratamos de ser lo más simple posible en cuanto a información, en cuanto a la manera en que queremos jugar y salió todo bien”, detalló

Para el programa Fútbol a lo Grande, Gustavo Florentín dijo: “Contento por iniciar de esta manera. La gente está feliz después de haber tenido una derrota abultada en el partido pasado, ahora cambió un poco la historia. A partir de ahora queda conocerles más a ellos ya que tenemos muchos partidos más”.

Confesó que a su cuerpo técnico le ayudó bastante que seguía la liga y conocía a muchos de los jugadores. Por el lado contractual señaló que tiene un contrato especial. “Estamos contentos porque encontramos una infraestructura muy buena, similar al Parque Azulgrana. El lugar de entrenamiento tiene siete canchas, tres para el equipo principal, el resto para las Formativas”, agregó.

Por último dijo que en dos semanas se cierra el libro de pases, que tiene un solo cupo para contratar y no descarta llevar jugadores paraguayos.

Gustavo Florentín
Redacción D10
