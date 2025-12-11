Wainer deja la gerencia del Azulgrana

El argentino Gabriel Wainer dejó el cargo de gerente deportivo de Cerro Porteño, según informó la institución azulgrana en redes sociales, en donde lo despide con agradecimiento por sus funciones en esta temporada.

Wainer que conformó el plantel del Ciclón de Barrio Obrero a principio de temporada, se aleja del club ante la cercanía de la finalización de mandato de Juan José Zapag, que será en el mes de enero.

“Agradecemos a nuestro Gerente Deportivo Gabriel Wainer por su gran compromiso y liderazgo en los trabajos del Ciclón para alcanzar los objetivos logrados en este 2025!”, reza el material que compartió la entidad, finalizando el vínculo con el argentino que había sumado los refuerzos de Matías Pérez, Fabricio Domínguez, Ignacio Aliseda y otros, alcanzando el éxito en el Clausura y la Supercopa Paraguay.