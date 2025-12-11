11 dic. 2025
Cerro Porteño

Wainer deja la gerencia del Azulgrana

El profesional argentino cumplió su ciclo de una temporada, antes del fin de mandato de Juan José Zapag.

Diciembre 11, 2025 12:41 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2024-12-10 at 18.11.08.jpeg

Gabriel Wainer, nuevo mánager deportivo de Cerro Porteño.

Foto: Andrés Catalán/Última Hora

El argentino Gabriel Wainer dejó el cargo de gerente deportivo de Cerro Porteño, según informó la institución azulgrana en redes sociales, en donde lo despide con agradecimiento por sus funciones en esta temporada.

Wainer que conformó el plantel del Ciclón de Barrio Obrero a principio de temporada, se aleja del club ante la cercanía de la finalización de mandato de Juan José Zapag, que será en el mes de enero.

cerro wainer.jpg

“Agradecemos a nuestro Gerente Deportivo Gabriel Wainer por su gran compromiso y liderazgo en los trabajos del Ciclón para alcanzar los objetivos logrados en este 2025!”, reza el material que compartió la entidad, finalizando el vínculo con el argentino que había sumado los refuerzos de Matías Pérez, Fabricio Domínguez, Ignacio Aliseda y otros, alcanzando el éxito en el Clausura y la Supercopa Paraguay.

Cerro Porteño Gabriel Wainer Juan José Zapag
Redacción D10
