Blas Riveros: “Pude sacar mi mejor versión”

Llegó y rindió. Hablamos de Blas Riveros, el lateral izquierdo del Cerro Porteño campeón, quien fue premiado por la Asociación Paraguaya de Fútbol como el mejor jugador de la temporada.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Riveros se mostró feliz por haber alcanzado dos títulos con el Ciclón y aseguró que todo se debió a la confianza y a la continuidad que tuvo desde que arribó al Azulgrana.

“Es el momento más lindo de mi carrera. Uno cuando no tiene continuidad es difícil que demuestre su capacidad, desde que llegué a Cerro gracias a Dios me fue súper bien”, apuntó.

Aseguró que trabajó bien en lo físico y mental para poder a ser el Blas Riveros de tiempos anteriores. “Trabajé mucho, me sacrifiqué mucho en todos los sentidos para poder sacar mi mejor versión. Pude volver a ser lo que era antes”, añadió.

Blas Riveros será una fija en el equipo azulgrana en el 2026. Además tiene grandes chances de integrar la lista final del técnico albirrojo Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo de Norteamérica.