09 dic. 2025
Cerro Porteño

Otra baja sensible en la ofensiva del campeón

Además de Sergio Araújo, otro delantero de Cerro Porteño estará fuera de las canchas por al menos tres meses.

Diciembre 09, 2025 01:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Amarilla (izquierda) será una baja importante en Cerro Porteño. En la foto festeja un gol con Ignacio Aliseda.

Foto: Archivo.

Cerro Porteño tendrá otra baja muy importante en la parte ofensiva para la defensa del título en el torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del próximo año.

Además del delantero argentino Sergio Araújo, que será operado de la rodilla y estará al menos seis meses de baja, el atacante Luis Amarilla también pasará por el quirófano en estos días.

“Es una lesión vieja del tobillo que me venía molestando, ya traía un pequeño dolor, tengo que pasar por el quirófano, y luego es cuestión de recuperarse, creo que será de tres meses”, dijo a los medios de comunicación antes de su viaje a Brasil.

“En principio es una operación bastante sencilla, esperemos aprovechar estos tres meses para recuperarme bien. No me impedía jugar, pero me afectaba bastante”, agregó el atacante que hizo dos tantos durante el último semestre (1 en Copa Paraguay y otro en el Clausura 2025).

Cerro Porteño saldrá al mercado de pases en búsqueda de más atacantes. En ese puesto, el Ciclón de Barrio Obrero ya le renovó el contrato a Juan Manuel Iturbe, quien viene de anotar 17 tantos en el año.

Redacción D10
