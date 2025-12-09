09 dic. 2025
Cerro Porteño

Matías Pérez: “Sabía que Cerro me iba a dar lo que necesitaba”

Matías Pérez, uno de los pilares del Cerro Porteño campeón, dio sus sensaciones tras los éxitos alcanzados en este final de temporada.

Diciembre 09, 2025 12:14 p. m.
maaa.jpg

Matías Pérez, defensor de Cerro Porteño, con el trofeo del Clausura 2025.

Foto: Prensa Cerro Porteño.

El defensor central Matías Pérez, de Cerro Porteño, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y analizó lo que dejó el final de temporada, donde el Ciclón se coronó campeón del torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay.

Pérez, que venía de jugar en el fútbol ruso, explicó cómo fue su llegada y lo que generó el club azulgrana en su vida. “Fue algo increíble, algo que no había experimentado (ser campeón), estuve cerca pero no había podido, luego fui a Rusia y extrañaba el fútbol argentino, el fútbol de acá y acercarme a Paraguay fue la mejor decisión que pude tomar”, apuntó.

“Sabía que Cerro me iba a dar lo que necesitaba en mi vida futbolística”, agregó, y explicó que la pasión que siente el hincha azulgrana contagia al jugador dentro de la cancha.

“Para el jugador de fútbol es importante el apoyo incondicional del hincha para poder rendir en la cancha y devolver la confianza”, apuntó.

Dejó en claro que en cada partido dará todo siempre en busca del resultado positivo. “Voy a dejar la vida en la cancha, y eso el público de Cerro reconoce”, sentenció.

Pérez tiene contrato con la institución azulgrana hasta finales del 2028. La pretemporada del Ciclón arrancará el 2 de enero.

Matías Pérez Cerro Porteño Torneo Clausura
