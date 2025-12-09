Haedo presentará proyecto sobre formativas en Cerro Porteño

Nelson Haedo Valdez arribó este martes al país procedente de Alemania para charlar con los candidatos a presidente de Cerro Porteño, apuntando a las divisiones formativas del club azulgrana.

“Vengo para hablar, hoy mismo ya tenemos un almuerzo con la gente. Tratar de buscar una estrategia, tanto con uno como con los otros, no estoy todavía decidido, no descarto nada”, expuso.

El ex albirrojo remarcó la calidad de la cantera azulgrana. “Tampoco descarto no entrar en Cerro si es que no encaja, yo no vengo acá a decir que quiero cambiar todo. Hay que ser sinceros, la cantera de Cerro es uno de los mejores de Paraguay, sino es el mejor de Paraguay. Pero es en Paraguay”, añadió.

Con respecto al posible candidato para trabajar, Haedo explicó: “De eso estaba hablando con la gente que se acercó primero a mí, que es Carlitos (Rejala), a quien conozco de hace mucho tiempo, un candidato joven, apasionado del fútbol, fanático de Cerro Porteño, pero no obstante tengo contacto también con Blas (Reguera), que ya trabajamos juntos, así también del otro lado con Ariel y Berni, que están con Rejala”.

Lo que quiero dar es simplemente mi experiencia en las formativas, en la cantera, quiero ser bien claro. Tengo una academia y una metodología que quiero implementar”, agregando: “Mi intención es ayudar al club, más a los jovencitos. Todavía no quiero entrar en la parte dirigencial, en la parte que es financiero, en la parte deportiva, porque no me incumbe, no quiero meterme, no quiero que haya un malentendido”.