09 dic. 2025
Cerro Porteño

Haedo presentará proyecto sobre formativas en Cerro Porteño

El ex albirrrojo y azulgrana arribó al país procedente de Alemania y se reunirá con los candidatos a la presidencia del Ciclón.

Diciembre 09, 2025 02:47 p. m. • 
Por Redacción D10
nelson haedo

Nelson Haedo Valdez arribó al país y apunta a un ambicioso proyecto.

Foto: Twitter Tania Gayoso

Nelson Haedo Valdez arribó este martes al país procedente de Alemania para charlar con los candidatos a presidente de Cerro Porteño, apuntando a las divisiones formativas del club azulgrana.

“Vengo para hablar, hoy mismo ya tenemos un almuerzo con la gente. Tratar de buscar una estrategia, tanto con uno como con los otros, no estoy todavía decidido, no descarto nada”, expuso.

El ex albirrojo remarcó la calidad de la cantera azulgrana. “Tampoco descarto no entrar en Cerro si es que no encaja, yo no vengo acá a decir que quiero cambiar todo. Hay que ser sinceros, la cantera de Cerro es uno de los mejores de Paraguay, sino es el mejor de Paraguay. Pero es en Paraguay”, añadió.

Con respecto al posible candidato para trabajar, Haedo explicó: “De eso estaba hablando con la gente que se acercó primero a mí, que es Carlitos (Rejala), a quien conozco de hace mucho tiempo, un candidato joven, apasionado del fútbol, fanático de Cerro Porteño, pero no obstante tengo contacto también con Blas (Reguera), que ya trabajamos juntos, así también del otro lado con Ariel y Berni, que están con Rejala”.

Lo que quiero dar es simplemente mi experiencia en las formativas, en la cantera, quiero ser bien claro. Tengo una academia y una metodología que quiero implementar”, agregando: “Mi intención es ayudar al club, más a los jovencitos. Todavía no quiero entrar en la parte dirigencial, en la parte que es financiero, en la parte deportiva, porque no me incumbe, no quiero meterme, no quiero que haya un malentendido”.

Cerro Porteño Nelson Haedo Formativas
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Federico Carrizo
Cerro Porteño
Es un hecho: La despedida de Cerro al Pachi Carrizo
Este lunes, Cerro Porteño se valió de sus redes sociales para despedirle a Federico Carrizo, jugador que conquistó cuatro títulos con el Ciclón.
Diciembre 08, 2025 05:18 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.52.24.jpeg
Cerro Porteño
Jorge Bava busca “mantener la base”
Para el entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, mantener la base será clave para la temporada 2026. Por otro lado dijo que aún no tiene definido la cantidad de refuerzos.
Diciembre 08, 2025 03:22 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1133506_12978464.jpg
Cerro Porteño
Zapag habló del caso Óscar y Ángel Romero
El presidente de Cerro Porteño fue contundente sobre la posibilidad de vuelta de Óscar y Ángel Romero.
Diciembre 08, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Cerro: La deuda a Zapag “va a estar en standby” mientras “se porten bien”
El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, habló sobre el dinero que el club le debe: “La deuda conmigo es un tema que va a estar en standby, nadie va a estar apretado por eso mientras se porten bien”.
Diciembre 08, 2025 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
“El esfuerzo valió la pena”
Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, dio una entrevista exclusiva en Radio Monumental y resumió lo que significa los dos títulos de cierre de temporada.
Diciembre 08, 2025 12:00 p. m.
 · 
Redacción D10
doble festejo cerro_64555777.jfif
Cerro Porteño
Doble festejo
El Ciclón consiguió dos títulos en una misma temporada, luego de 20 años.
Diciembre 08, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más