11 dic. 2025
Cerro Porteño

Los tres puestos que reforzará el supercampeón

Juan Carlos Pettengill contó en Radio Monumental que en este mercado de pases reforzarán en tres posiciones claves.

Diciembre 11, 2025 12:33 p. m. • 
Por Redacción D10
DAR_6970_64543938.jpg

El Ciclón apunta a la temporada 2026.

Foto: Dardo Ramírez - UH

Cerro Porteño, supercampeón del fútbol paraguayo, no se detiene y trabaja en lo que será el mercado de pases para la temporada 2026. Según Juan Carlos Pettengill, vicepresidente del Ciclón, tres serán los puestos claves a reforzar.

“Un volante con llegada, un volante creativo y un delantero. Lo ideal sería que estén el 2 de enero en la Olla y el 4 viajando al CIDE. No vamos a dar nombres, son negociaciones difíciles, no es fácil, manejamos tres o cuatro opciones, que estén dentro de lo que podamos pagar y cuando confirmemos lo comunicaremos”, dijo Pettengill en charla Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

“Vamos a hacer como el mercado de pases de junio. Poco, pero bueno, que pueda hacer un impacto enseguida”, agregó.

AMISTOSO. El directivo comentó que Cerro Porteño viajará a Montevideo para jugar una serie de amistosos de pretemporada en la que estarán Peñarol, Huracán, Nacional. Los días aún no fueron confirmados, pero serían en la tercera semana del primer mes.

Cerro Porteño Juan Carlos Pettengill Pretemporada
Redacción D10
