Cecilio, felicidad y desahogo por todo lo que pasó

Cerro Porteño levantó su primera Supercopa Paraguay tras goleador a General Caballero JLM por 2-5 y una de las figuras fue Cecilio Domínguez. El jugador se abrió completamente en una entrevista para el programa Fútbol a lo Grande.

Después de marcar el quinto gol de la noche, Cecilio Domínguez dejó escapar algunas lágrimas mientras gritaba el tanto y observaba la euforia desatada en las gradas del estadio. “Esa última jugada, cuando estuve frente al arquero, me pasó una película en la cabeza. Fue especial, lo vi como en cámara lenta. Fue increíble”, comentó.

Con ese gol “sentí que volvía a nacer, sentí que me conectó con mi yo de cuando me iniciaba en el fútbol. Era una emoción muy grande (…) Yo lloré como bebe, de felicidad”.

A Domínguez se lo notó muy emocionado al hablar de ese momento: “Era lo que necesitaba, sentía como que la gente no me veía. Después de convertir los goles y salir campeón fue una satisfacción demasiado grande (…) Tenía un nudo en la garganta por sacar esa felicidad, por demostrar lo que puedo dar”.

“No es fácil que tu propia gente te critique y después, darle una alegría a esa gente es una felicidad demasiado grande”, manifestó y señaló que cuando celebró el quinto tanto lo gritó el Cecilio hincha y el Cecilio jugador.

LAS CRÍTICAS DE LA HINCHADA

Con relación a las críticas que le hacía la afición de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez dijo que las entiende, pero apuntó que una lesión que sufrió fue clave. “Le entiendo a la gente porque la gente no ve muchas cosas. Cuando volví salí goleador, después me lesioné gravemente. Me sorprende que nadie supo que jugué todo el torneo pasado con una pierna rota. Me sorprende que nadie sepa”.

“Llego un momento en que ya no pude correr. La lesión que tuve en España fue grave. Después solucioné, viajé a Brasil para operarme y volví con todo. Este año fue un desahogo por todas esas cosas que pasamos”, remarcó el jugador.

“Obviamente que me dolía, me dolía muchísimo. En Cerro estoy acostumbrado a que me halaguen por todo lo que di. Por momentos, en este tornero las críticas llegaron. Es duro, pero también me di cuenta que la gente espera mucho de mí. Usé eso como combustible para trabajar más. Lo psicológico me sirvió muchísimo”, sentenció.

