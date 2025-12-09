09 dic. 2025
Cerro Porteño

Cecilio, felicidad y desahogo por todo lo que pasó

Cecilio Domínguez aportó un doblete para que Cerro Porteño levante la Supercopa Paraguay. El jugador confesó que la felicidad le desbordó después de pensar en todo lo que vivió a lo largo de la temporada.

Diciembre 09, 2025 12:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Cecilio Domínguez

Cecilio Domínguez tiene tres títulos ganados en Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cecilio Domínguez

Cerro Porteño levantó su primera Supercopa Paraguay tras goleador a General Caballero JLM por 2-5 y una de las figuras fue Cecilio Domínguez. El jugador se abrió completamente en una entrevista para el programa Fútbol a lo Grande.

Después de marcar el quinto gol de la noche, Cecilio Domínguez dejó escapar algunas lágrimas mientras gritaba el tanto y observaba la euforia desatada en las gradas del estadio. “Esa última jugada, cuando estuve frente al arquero, me pasó una película en la cabeza. Fue especial, lo vi como en cámara lenta. Fue increíble”, comentó.

Con ese gol “sentí que volvía a nacer, sentí que me conectó con mi yo de cuando me iniciaba en el fútbol. Era una emoción muy grande (…) Yo lloré como bebe, de felicidad”.

A Domínguez se lo notó muy emocionado al hablar de ese momento: “Era lo que necesitaba, sentía como que la gente no me veía. Después de convertir los goles y salir campeón fue una satisfacción demasiado grande (…) Tenía un nudo en la garganta por sacar esa felicidad, por demostrar lo que puedo dar”.

“No es fácil que tu propia gente te critique y después, darle una alegría a esa gente es una felicidad demasiado grande”, manifestó y señaló que cuando celebró el quinto tanto lo gritó el Cecilio hincha y el Cecilio jugador.

LAS CRÍTICAS DE LA HINCHADA

Con relación a las críticas que le hacía la afición de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez dijo que las entiende, pero apuntó que una lesión que sufrió fue clave. “Le entiendo a la gente porque la gente no ve muchas cosas. Cuando volví salí goleador, después me lesioné gravemente. Me sorprende que nadie supo que jugué todo el torneo pasado con una pierna rota. Me sorprende que nadie sepa”.

“Llego un momento en que ya no pude correr. La lesión que tuve en España fue grave. Después solucioné, viajé a Brasil para operarme y volví con todo. Este año fue un desahogo por todas esas cosas que pasamos”, remarcó el jugador.

“Obviamente que me dolía, me dolía muchísimo. En Cerro estoy acostumbrado a que me halaguen por todo lo que di. Por momentos, en este tornero las críticas llegaron. Es duro, pero también me di cuenta que la gente espera mucho de mí. Usé eso como combustible para trabajar más. Lo psicológico me sirvió muchísimo”, sentenció.

Cecilio Domínguez Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.52.24.jpeg
Cerro Porteño
Jorge Bava busca “mantener la base”
Para el entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, mantener la base será clave para la temporada 2026. Por otro lado dijo que aún no tiene definido la cantidad de refuerzos.
Diciembre 08, 2025 03:22 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1133506_12978464.jpg
Cerro Porteño
Zapag habló del caso Óscar y Ángel Romero
El presidente de Cerro Porteño fue contundente sobre la posibilidad de vuelta de Óscar y Ángel Romero.
Diciembre 08, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Cerro: La deuda a Zapag “va a estar en standby” mientras “se porten bien”
El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, habló sobre el dinero que el club le debe: “La deuda conmigo es un tema que va a estar en standby, nadie va a estar apretado por eso mientras se porten bien”.
Diciembre 08, 2025 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
“El esfuerzo valió la pena”
Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, dio una entrevista exclusiva en Radio Monumental y resumió lo que significa los dos títulos de cierre de temporada.
Diciembre 08, 2025 12:00 p. m.
 · 
Redacción D10
doble festejo cerro_64555777.jfif
Cerro Porteño
Doble festejo
El Ciclón consiguió dos títulos en una misma temporada, luego de 20 años.
Diciembre 08, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
FINAL SUPERCOPA APF_DAR_6884_64544023.JPG
Cerro Porteño
Alexis Martín: “Cerramos el año como queríamos”
Alexis Martín Arias fue uno de los pilares en Cerro Porteño, que obtuvo el título del Clausura y la Supercopa Paraguay edición 2025.
Diciembre 07, 2025 09:38 a. m.
Carga Más