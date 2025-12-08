08 dic. 2025
Cerro Porteño

Es un hecho: La despedida de Cerro al Pachi Carrizo

Este lunes, Cerro Porteño se valió de sus redes sociales para despedirle a Federico Carrizo, jugador que conquistó cuatro títulos con el Ciclón.

Diciembre 08, 2025 05:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Federico Carrizo

Federico Carrizo no seguirá en Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Finalmente, Federico Carrizo dejó de pertenecer al plantel de Cerro Porteño es lunes. Lo que se manejaba desde hace semanas, este día se confirmó y el club dejó un mensaje en redes sociales para despedir a un jugador que levantó cuatro títulos en filas azulgranas.

“¡Agradecemos por todo y deseamos éxito en su próximo desafío a nuestro jugador Federico “Pachi” Carrizo, cuatro veces campeón; Apertura 2020, Clausura 2021, Clausura y Supercopa 2025!”, señala el texto de la cuenta cerrista.

Federico Carrizo llegó a Barrio Obrero en enero de 2019 y su primer ciclo se acabó en diciembre de 2021. Se fue a Peñarol por seis meses y después volvió a Cerro Porteño donde permaneció hasta hoy.

El Pachi se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo desde su llegada, aunque en su última etapa las lesiones impidieron que pueda ofrecer su mejor versión. El argentino de 34 años deja la entidad cerrista donde anotó 34 goles y conquistó cuatro títulos. Se menciona que su futuro estaría en Libertad.

Redacción D10
