Es un hecho: La despedida de Cerro al Pachi Carrizo

Finalmente, Federico Carrizo dejó de pertenecer al plantel de Cerro Porteño es lunes. Lo que se manejaba desde hace semanas, este día se confirmó y el club dejó un mensaje en redes sociales para despedir a un jugador que levantó cuatro títulos en filas azulgranas.

¡Agradecemos por todo y deseamos éxito en su próximo desafío a nuestro jugador Federico “Pachi” Carrizo, cuatro veces campeón; Apertura 2020, Clausura 2021, Clausura y Supercopa 2025! 👏🏆 pic.twitter.com/ntvmvMNFZb — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) December 8, 2025

Federico Carrizo llegó a Barrio Obrero en enero de 2019 y su primer ciclo se acabó en diciembre de 2021. Se fue a Peñarol por seis meses y después volvió a Cerro Porteño donde permaneció hasta hoy.

El Pachi se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo desde su llegada, aunque en su última etapa las lesiones impidieron que pueda ofrecer su mejor versión. El argentino de 34 años deja la entidad cerrista donde anotó 34 goles y conquistó cuatro títulos. Se menciona que su futuro estaría en Libertad.