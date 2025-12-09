“Son traiciones políticas con ambiciones personales”: Juan José Zapag

A pesar de cerrar el año con dos títulos, la cuestión política sigue siendo un tema recurrente en Cerro Porteño. El periodo de Juan José Zapag llega a su fin en pocas semanas y durante su visita a la mesa de Fútbol a lo Grande el titular azulgrana habló de “traiciones políticas”.

“Esas son traiciones internas, pero traiciones políticas con ambiciones personales que siguen haciendo su campaña y posiblemente metan algunos miembros. No sé si van a ganar o no. Si tenés ese tipo de traiciones sin merecimiento, porque no hice nada mal, cómo es posible que ahora tengamos que confiar en esa clase de gente”, aseveró acotando que son cuatro.

Zapag señaló que “la parte política es esa, es muchas veces sucia. Yo no soy un hombre político. Dije que me voy, y me voy. Espero que la gente que llegue sea buena”.

Una de las personas que trabajó en la directiva de Zapag y que ahora busca espacios en el club como oposición es Ariel Martínez. Al ser consultado qué le hizo para que lo ataque, respondió: “Le saqué del fútbol. Estuvo en cuatro campeonatos y no ganó nada. Cuando ganó los últimos dos yo estuve más cerca del plantel que él, con Raúl Zapag. Esos dos campeonatos de Raúl Zapag gran parte es mi mérito”.

“Es argel que lo diga, pero estuve ahí. Ese plantel no se mueve sin un incentivo, no se mueve si no cobra plata porque se merece”, señaló. Con respecto a las críticas, Zapag explicó que “hay críticas constructivas, que son importantes; hay críticas muy destructivas, que viene de gente que no vale la pena escuchar”.

“Imagínense si me amilanaba y estaba bajoneado por las críticas. Las críticas que me venían eran de gente que no tiene méritos para criticarme; que me critique el hincha, que las voy a escuchar, porque son del pueblo, de la hinchada, pero no de gente que tenga interés en bajarme y bajarme sin ningún mérito y, más aún, de gente muy cercana que no tiene ni la ética de renunciar a la directiva, se mantiene como miembro y afuera está armando otro grupo político”, sentenció finalmente.