09 dic. 2025
Cerro Porteño

“Son traiciones políticas con ambiciones personales”: Juan José Zapag

El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, se refirió a la cuestión política que vive actualmente el club diciendo que “muchas veces es sucia”.

Diciembre 09, 2025 07:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Juan José Zapag

Contundente. Juan José Zapag habló de todo en Fútbol a lo Grande. Criticó la actuación de Ariel Martínez, especialmente. También despotricó contra los candidatos que buscan llegar al cargo de presidente.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

A pesar de cerrar el año con dos títulos, la cuestión política sigue siendo un tema recurrente en Cerro Porteño. El periodo de Juan José Zapag llega a su fin en pocas semanas y durante su visita a la mesa de Fútbol a lo Grande el titular azulgrana habló de “traiciones políticas”.

“Esas son traiciones internas, pero traiciones políticas con ambiciones personales que siguen haciendo su campaña y posiblemente metan algunos miembros. No sé si van a ganar o no. Si tenés ese tipo de traiciones sin merecimiento, porque no hice nada mal, cómo es posible que ahora tengamos que confiar en esa clase de gente”, aseveró acotando que son cuatro.

Zapag señaló que “la parte política es esa, es muchas veces sucia. Yo no soy un hombre político. Dije que me voy, y me voy. Espero que la gente que llegue sea buena”.

Una de las personas que trabajó en la directiva de Zapag y que ahora busca espacios en el club como oposición es Ariel Martínez. Al ser consultado qué le hizo para que lo ataque, respondió: “Le saqué del fútbol. Estuvo en cuatro campeonatos y no ganó nada. Cuando ganó los últimos dos yo estuve más cerca del plantel que él, con Raúl Zapag. Esos dos campeonatos de Raúl Zapag gran parte es mi mérito”.

“Es argel que lo diga, pero estuve ahí. Ese plantel no se mueve sin un incentivo, no se mueve si no cobra plata porque se merece”, señaló. Con respecto a las críticas, Zapag explicó que “hay críticas constructivas, que son importantes; hay críticas muy destructivas, que viene de gente que no vale la pena escuchar”.

“Imagínense si me amilanaba y estaba bajoneado por las críticas. Las críticas que me venían eran de gente que no tiene méritos para criticarme; que me critique el hincha, que las voy a escuchar, porque son del pueblo, de la hinchada, pero no de gente que tenga interés en bajarme y bajarme sin ningún mérito y, más aún, de gente muy cercana que no tiene ni la ética de renunciar a la directiva, se mantiene como miembro y afuera está armando otro grupo político”, sentenció finalmente.

Cerro Porteño Juan José Zapag
Redacción D10
Más contenido de esta sección
doble festejo cerro_64555777.jfif
Cerro Porteño
Doble festejo
El Ciclón consiguió dos títulos en una misma temporada, luego de 20 años.
Diciembre 08, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
FINAL SUPERCOPA APF_DAR_6884_64544023.JPG
Cerro Porteño
Alexis Martín: “Cerramos el año como queríamos”
Alexis Martín Arias fue uno de los pilares en Cerro Porteño, que obtuvo el título del Clausura y la Supercopa Paraguay edición 2025.
Diciembre 07, 2025 09:38 a. m.
Cecilio Domínguez
Cerro Porteño
Cecilio Domínguez: “Demostramos que somos los mejores”
Hace días, Cerro Porteño levantó el Torneo Clausura, arrasó en los Premios de Primera y este sábado, tras conquistar la Supercopa Paraguay, su jugador Cecilio Domínguez afirmó: “Demostramos que somos los mejores”.
Diciembre 06, 2025 08:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Ignacio Aliseda Blas Riveros
Cerro Porteño
Blas Riveros: “Este semestre no lo voy a olvidar jamás”
Cerro Porteño levantó la Supercopa Paraguay este sábado y Blas Riveros volvió a aportar lo suyo. El lateral elegido recientemente mejor jugador de la temporada, sostuvo que “este semestre no lo voy a olvidar jamás”.
Diciembre 06, 2025 08:17 p. m.
 · 
Redacción D10
amsa.jfif
Cerro Porteño
Aprueban balance 2024 en asamblea de Cerro Porteño
En Asamblea General Extraordinaria fue aprobado este sábado el balance del club Cerro Porteño Ejercicio Fiscal 2024.
Diciembre 06, 2025 10:35 a. m.
bavaa.jfif
Cerro Porteño
La planificación del campeón
Gabriel Wainer confirmó algunos detalles de la pretemporada del campeón.
Diciembre 04, 2025 12:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más