11 dic. 2025
Cerro Porteño

Cerro suma otra baja para el inicio del 2026

Cerro Porteño pasará por cirugía y no podrá contar con Blas Riveros en el inicio de la pretemporada.

Diciembre 11, 2025 11:50 a. m. • 
Por Redacción D10
Blas Riveros

Blas Riveros, pasará por quirófano.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño suma su tercera baja de cara a la próxima temporada. Luis Amarilla y Sergio Araujo estaban en la lista, pero ahora se suma el lateral Blas Riveros que pasará por cirugía para corregir la zona nasal.

“Ya estaba hablado, una vez que termine el campeonato, que no le deja respirar al 100%. Muchos dolores de cabeza, muchas congestiones, le limita mucho a la hora de jugar. Él quería, que ni bien termine el campeonato poder operarse”, expresó Dahiana Bresanovich esposa del jugador.

“Hoy vinimos para hacerse una tomografía, los médicos decidieron operarle lo antes posible. Se interna mañana y a primera hora entraría a quirófano. Es una cirugía mayor, Dios quiera que salga todo bien para mejorar su calidad de vida”, agregó.

Según la pareja del jugador, el tiempo de recuperación será de 4 semanas por lo que se perdería el inicio de la pretemporada del Ciclón marcado para el 2 de enero.

Cerro Porteño Blas Riveros Pretemporada
Redacción D10
Más contenido de esta sección
maaa.jpg
Cerro Porteño
Matías Pérez: “Sabía que Cerro me iba a dar lo que necesitaba”
Matías Pérez, uno de los pilares del Cerro Porteño campeón, dio sus sensaciones tras los éxitos alcanzados en este final de temporada.
Diciembre 09, 2025 12:14 p. m.
Juan José Zapag
Cerro Porteño
“Son traiciones políticas con ambiciones personales”: Juan José Zapag
El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, se refirió a la cuestión política que vive actualmente el club diciendo que “muchas veces es sucia”.
Diciembre 09, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Federico Carrizo
Cerro Porteño
Es un hecho: La despedida de Cerro al Pachi Carrizo
Este lunes, Cerro Porteño se valió de sus redes sociales para despedirle a Federico Carrizo, jugador que conquistó cuatro títulos con el Ciclón.
Diciembre 08, 2025 05:18 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.52.24.jpeg
Cerro Porteño
Jorge Bava busca “mantener la base”
Para el entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, mantener la base será clave para la temporada 2026. Por otro lado dijo que aún no tiene definido la cantidad de refuerzos.
Diciembre 08, 2025 03:22 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1133506_12978464.jpg
Cerro Porteño
Zapag habló del caso Óscar y Ángel Romero
El presidente de Cerro Porteño fue contundente sobre la posibilidad de vuelta de Óscar y Ángel Romero.
Diciembre 08, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Cerro: La deuda a Zapag “va a estar en standby” mientras “se porten bien”
El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, habló sobre el dinero que el club le debe: “La deuda conmigo es un tema que va a estar en standby, nadie va a estar apretado por eso mientras se porten bien”.
Diciembre 08, 2025 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más