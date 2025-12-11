Cerro suma otra baja para el inicio del 2026

Cerro Porteño suma su tercera baja de cara a la próxima temporada. Luis Amarilla y Sergio Araujo estaban en la lista, pero ahora se suma el lateral Blas Riveros que pasará por cirugía para corregir la zona nasal.

“Ya estaba hablado, una vez que termine el campeonato, que no le deja respirar al 100%. Muchos dolores de cabeza, muchas congestiones, le limita mucho a la hora de jugar. Él quería, que ni bien termine el campeonato poder operarse”, expresó Dahiana Bresanovich esposa del jugador.

“Hoy vinimos para hacerse una tomografía, los médicos decidieron operarle lo antes posible. Se interna mañana y a primera hora entraría a quirófano. Es una cirugía mayor, Dios quiera que salga todo bien para mejorar su calidad de vida”, agregó.

Según la pareja del jugador, el tiempo de recuperación será de 4 semanas por lo que se perdería el inicio de la pretemporada del Ciclón marcado para el 2 de enero.