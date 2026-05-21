Vitamina Sánchez, feliz por la victoria clave ante Vasco

Olimpia venció 3-1 a Vasco da Gama por la fecha 6 del Grupo G de la Conmebol Sudamericana, lo que le permite liderar estar a un paso de la clasificación a octavos de final.
Pablo Vitamina Sánchez habló en conferencia de prensa y sacó pecho por su plantel. “Todos hicieron un gran partido tanto en defensa como en ataque”, comenzó diciendo.
Vitamina resaltó la actitud del equipo. “El equipo me viene demostrando que está para cosas importantes, ganó con mucha autoridad el torneo local, hoy ganando a un equipo que hace poco nos hizo un gran partido en Brasil”, indicó.
Siguiendo con ek análisis, Vitamina indicó: “Nos impusimos desde la posesión, la postura, las ganas de ganar, feliz de ser partícipe de lo que está haciendo este grupo de futbolistas”.
Para el estratega argentino, Olimpia entendió cómo jugar la Sudamericana. “El equipo entiende como jugar este tipo de partidos, fuimos protagonistas tanto en Argentina como hoy, nos queda un pasito más el próximo miércoles, tenemos que estar atentos a no desproteger todo lo bueno que hicimos en este semestre, ojalá cerremos la clasificación a 8vos”, agregó
Por último habló de los goleadores Hugo Sandoval y Sebastián Ferreira.
“Me pone muy contento por Sandoval y Ferreira, los necesitamos y los goles hacen que crezca la confianza”, concluyó.