Importante asamblea en Olimpia apuntando al nuevo estadio

Este miércoles 8 de julio se realizará la Asamblea General Ordinaria 2025 y luego, tendrá una Extraordinaria en la que se tratarán varios puntos vitales de cara al proyecto de construcción del nuevo estadio ODD, apuntando al Mundial del 2030.

El primer llamado será a las 18.00 y luego, el segundo llamado iniciará a las 19.00. Entre los puntos clave, según el orden del día de la Extraordinaria, aparece en el punto 3 la puesta a consideración y la aprobación de los socios para la compra de los inmuebles ubicados hacia la zona de la calle Pitiantuta.

El inmueble individualizado con la cuenta catrastal Nº 12-1031-36 posee unos 5120 m2, mientras que la otra mencionada, identificada bajo el registro Nº 12-1031-11 tiene unos 377 m2.

Uno de los inmuebles que Olimpia buscará comprar. Foto: Servicio Nacional de Catastro.

En el orden del día también se menciona “otros inmuebles aledaños a la Sede Social Manuel Ferreira, pensando ya en el desarrollo patrimonial del club.

Igualmente, se buscará que los socios den potestad al presidente de la institución para la estructuración, negociación y eventual constitución de fideicomisos, además de otros instrumentos jurídicos-financieros pensando en la restructuración financiera del club.