08 jul. 2026
Olimpia

Importante asamblea en Olimpia apuntando al nuevo estadio

Olimpia realizará este miércoles dos asambleas, tratando en una de ellas cuestiones importantes para el nuevo estadio mundialista.

Julio 08, 2026 10:20 a. m. • 
Por Redacción D10
Estadio ODD_58186698.jpg

La maqueta del nuevo estadio ODD, pensado para el 2030.

Este miércoles 8 de julio se realizará la Asamblea General Ordinaria 2025 y luego, tendrá una Extraordinaria en la que se tratarán varios puntos vitales de cara al proyecto de construcción del nuevo estadio ODD, apuntando al Mundial del 2030.

El primer llamado será a las 18.00 y luego, el segundo llamado iniciará a las 19.00. Entre los puntos clave, según el orden del día de la Extraordinaria, aparece en el punto 3 la puesta a consideración y la aprobación de los socios para la compra de los inmuebles ubicados hacia la zona de la calle Pitiantuta.

El inmueble individualizado con la cuenta catrastal Nº 12-1031-36 posee unos 5120 m2, mientras que la otra mencionada, identificada bajo el registro Nº 12-1031-11 tiene unos 377 m2.

Inmueble pretendido por Olimpia

Uno de los inmuebles que Olimpia buscará comprar.

Foto: Servicio Nacional de Catastro.

En el orden del día también se menciona “otros inmuebles aledaños a la Sede Social Manuel Ferreira, pensando ya en el desarrollo patrimonial del club.

Igualmente, se buscará que los socios den potestad al presidente de la institución para la estructuración, negociación y eventual constitución de fideicomisos, además de otros instrumentos jurídicos-financieros pensando en la restructuración financiera del club.

Olimpia Mundial 2030 Copa del mundo
Redacción D10
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