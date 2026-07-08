08 jul. 2026
Olimpia

Olimpia vs. Recoleta para afinar las líneas

El plantel de Olimpia continúa con los trabajos de pretemporada, intensificando la preparación de cara al inicio del torneo y afinando los últimos detalles bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Julio 08, 2026 07:32 a. m. • 
Por Redacción D10
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Sin pausa. Richard Sánchez durante el entrenamiento.

La jornada de entrenamientos se desarrolla con normalidad, mientras el equipo mantiene el enfoque puesto en su próximo compromiso amistoso, que se disputará hoy ante Recoleta FC. El encuentro se jugará en la Villa Olimpia y será a puertas cerradas, como parte del plan de preparación del conjunto franjeado.

Una de las noticias más alentadoras para el Decano pasa por la situación de Derlis González, quien trabaja con absoluta normalidad junto al resto del grupo. Desde el entorno del club manejan informes muy positivos sobre la evolución.

Olimpia Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
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