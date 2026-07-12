11 jul 2026
Olimpia

Eduardo Delmás: “Estamos para grandes cosas”

Eduardo Delmás destaca el trabajo del plantel de Olimpia y apuesta por grandes cosas para el segundo semestre.

Julio 11, 2026 09:06 p. m.
grandess.jfif

Eduardo Delmás, juvenil de Olimpia.

Foto: Club Olimpia.

Eduardo Delmás dejó de ser una promesa para convertirse en una de las gratas apariciones de Olimpia durante el torneo Apertura. El juvenil se ganó un lugar en el primer equipo a fuerza de buenas actuaciones, personalidad y regularidad, y ahora afronta con la misma ilusión la intensa segunda parte de la temporada.

Mientras el plantel decano realiza una exigente pretemporada, el ofensivo aseguró que el grupo trabaja con un objetivo claro: ser protagonista en todos los frentes que tendrá por delante.

“Estamos para grandes cosas, tenemos tres torneos que afrontar: el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Paraguay. Vamos a pelear los tres campeonatos al máximo”, expresó el futbolista.

Delmás destacó la intensidad de los trabajos que viene realizando el equipo bajo las órdenes del cuerpo técnico, pensando en llegar de la mejor manera al debut oficial del semestre.

“Venimos trabajando fuerte, a doble turno, con amistosos. Nos estamos preparando para el comienzo del campeonato”, comentó.

El canterano considera que el plantel tiene argumentos para ilusionarse con una campaña importante tanto en el ámbito local como internacional. Por eso no dudó en referirse al desafío que representa la Copa Sudamericana.

“¿Por qué no soñar con la Sudamericana? Somos Olimpia y tenemos que pelear en cada torneo que juguemos”, afirmó con convicción.

La confianza del juvenil refleja el ambiente que se vive dentro del plantel, donde el objetivo pasa por recuperar el protagonismo y volver a conquistar títulos en una institución acostumbrada a competir por todo.

Delmás fue una de las revelaciones del primer semestre. Aprovechó las oportunidades que recibió y terminó consolidándose en el equipo principal, mostrando seguridad, compromiso y una madurez poco habitual para su edad.

Ahora, con mayor experiencia y continuidad, espera seguir creciendo y aportar desde donde le toque para ayudar al Decano a cumplir sus objetivos.

Finalmente, el futbolista dejó un mensaje para la hinchada franjeada, consciente del papel fundamental que juega el apoyo desde las tribunas.

“Vamos a dar todo, como lo hicimos en el primer semestre. Necesitamos el apoyo y nosotros lo vamos a devolver en la cancha”, concluyó.

Con un plantel renovado en confianza y jóvenes que siguen ganando protagonismo, Olimpia se prepara para afrontar un semestre cargado de desafíos. Y Eduardo Delmás quiere seguir siendo una de las piezas importantes de un equipo que apunta a pelear por todo.

Eduardo Delmás Olimpia
Más contenido de esta sección
Cachorro Sánchez_68470227.jfif
Olimpia
Olimpia vs. Recoleta para afinar las líneas
El plantel de Olimpia continúa con los trabajos de pretemporada, intensificando la preparación de cara al inicio del torneo y afinando los últimos detalles bajo las órdenes del cuerpo técnico.
Julio 8, 2026 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
adrian alcaraz.jpg
Olimpia
Olimpia rechaza oferta de Lanús
Adrián Alcaraz se encuentra en el radar de varios clubes: Lanús se baja de la pelea.
Julio 3, 2026 08:56 a. m.
HL16vEZXYAAFcmn.jpeg
Olimpia
Inminente migración de Alcaraz
Mercado de pases. Olimpia tendría ofrecimientos concretos por el delantero Adrián Alcaraz.
Julio 2, 2026 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia.jpg
Olimpia
Hugo Quintana a Ecuador; Facundo Insfrán iría a Medio Oriente
Un movimiento importante se está estando en el Club Olimpia con la transferencia de Hugo Quintana al fútbol ecuatoriano. Además está por concretarse la salida del arquero Facundo Insfrán a Emiratos Árabes Unidos.
Junio 22, 2026 05:56 p. m.
 · 
Redacción D10
IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026
Olimpia
¿Cuándo vuelve a jugar Tim Payne?
El nuevo refuerzo de Olimpia, Tim Payne, se alista para su segundo duelo en la Copa del Mundo.
Junio 19, 2026 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
payne.jpg
Olimpia
Lo que hay detrás del fichaje de Tim Payne
Rodrigo Nogués contó detalles sobre el proyecto de Olimpia y lo que viene de la mano con la contratación del fenómeno mundial Tim Payne.
Junio 19, 2026 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10