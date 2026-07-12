Eduardo Delmás: “Estamos para grandes cosas”

Eduardo Delmás dejó de ser una promesa para convertirse en una de las gratas apariciones de Olimpia durante el torneo Apertura. El juvenil se ganó un lugar en el primer equipo a fuerza de buenas actuaciones, personalidad y regularidad, y ahora afronta con la misma ilusión la intensa segunda parte de la temporada.

Mientras el plantel decano realiza una exigente pretemporada, el ofensivo aseguró que el grupo trabaja con un objetivo claro: ser protagonista en todos los frentes que tendrá por delante.

“Estamos para grandes cosas, tenemos tres torneos que afrontar: el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Paraguay. Vamos a pelear los tres campeonatos al máximo”, expresó el futbolista.

Delmás destacó la intensidad de los trabajos que viene realizando el equipo bajo las órdenes del cuerpo técnico, pensando en llegar de la mejor manera al debut oficial del semestre.

“Venimos trabajando fuerte, a doble turno, con amistosos. Nos estamos preparando para el comienzo del campeonato”, comentó.

El canterano considera que el plantel tiene argumentos para ilusionarse con una campaña importante tanto en el ámbito local como internacional. Por eso no dudó en referirse al desafío que representa la Copa Sudamericana.

“¿Por qué no soñar con la Sudamericana? Somos Olimpia y tenemos que pelear en cada torneo que juguemos”, afirmó con convicción.

La confianza del juvenil refleja el ambiente que se vive dentro del plantel, donde el objetivo pasa por recuperar el protagonismo y volver a conquistar títulos en una institución acostumbrada a competir por todo.

Delmás fue una de las revelaciones del primer semestre. Aprovechó las oportunidades que recibió y terminó consolidándose en el equipo principal, mostrando seguridad, compromiso y una madurez poco habitual para su edad.

Ahora, con mayor experiencia y continuidad, espera seguir creciendo y aportar desde donde le toque para ayudar al Decano a cumplir sus objetivos.

Finalmente, el futbolista dejó un mensaje para la hinchada franjeada, consciente del papel fundamental que juega el apoyo desde las tribunas.

“Vamos a dar todo, como lo hicimos en el primer semestre. Necesitamos el apoyo y nosotros lo vamos a devolver en la cancha”, concluyó.

Con un plantel renovado en confianza y jóvenes que siguen ganando protagonismo, Olimpia se prepara para afrontar un semestre cargado de desafíos. Y Eduardo Delmás quiere seguir siendo una de las piezas importantes de un equipo que apunta a pelear por todo.