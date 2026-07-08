08 jul. 2026
Olimpia

Olimpia: Aprobaron balance y compra de terrenos

Olimpia realizó su Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, referentes al periodo 2025. En la misma se cumplió con la aprobación general por parte de la masa societaria del balance de esta temporada.

Julio 08, 2026 08:46 p. m. • 
Por Redacción D10
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Asamblea en el club Olimpia encabeza por el presidente Rodrigo Nogués.

Foto: Gentileza Olimpia

El pasivo total del club es de G. 570.670.114, pero de ese monto unos G. 269.849.226.782 no es una obligación exigible, son obligaciones de cumplir con los sponsors y los contratos que tienen a futuro, explicaron ante los socios.

En cambio, G. 300.820.887.411 es lo que tienen que abonar, de los cuales G. 135.000.000.000 tienen que pagar a lo largo del 2026, quedando el restante para pagar a largo plazo. El patrimonio neto del club, al cierre del ejercicio, es de G.333.283.861.908. La asamblea en pleno aprobaron estas cifras expuesta por el club.

Acerca de reclamos ante la FIFA, la suma asciende a más de US$ 2.3 millones por los jugadores Fernando Cardozo y Facundo Zabala

PROYECTO ESTADIO. Los socios aprobaron también la compra de inmuebles en la zona del club, proyectando el futuro estadio mundialista el Osvaldo Domínguez Dibb.

“El sueño está intacto, quizás podemos tropezarnos por el camino, pero el proyecto creció y estamos en tiempo y forma y no nos dejemos llevar por informaciones amarillistas que atentan contra el club.” apuntó el titular franjeado.

De acuerdo a lo expuesto, el estadio se mantiene con un costo final de 80 millones de dólares, iniciando las labores para el mes de agosto del 2026, llegando a su conclusión en el segundo semestre del 2029, a un año de la Copa Mundial del 2030. Cabe resaltar que este recinto deportivo albergará el partido inaugural de la Albirroja.

Olimpia Rodrigo Nogués Osvaldo Domínguez Dibb
Redacción D10
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