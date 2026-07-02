Inminente migración de Alcaraz

El futuro de Adrián Alcaraz parece estar cada vez más lejos de Olimpia. El delantero franjeado es uno de los nombres que más interés ha despertado en el presente mercado de pases y su continuidad en Para Uno podría definirse en las próximas horas.

Actualmente, el club cuenta con tres propuestas formales, provenientes de instituciones de Argentina, México y la Major League Soccer (EEUU), todas con intenciones concretas de incorporar al futbolista.

La negociación podría dar un paso decisivo en las próximas horas cuando el presidente de club, Rodrigo Nogues mantenga una reunión en Los Ángeles con representantes de uno de los clubes interesados, con el objetivo de avanzar en las condiciones.

De esta manera, el atacante estaría muy cerca de iniciar una nueva etapa en el fútbol internacional, al igual que sus compañeros Hugo Quintana (Ind. del Valle) y Facundo Insfrán (Al Wahda).

CIFRA. 46 partidos disputados para Alcaraz en Olimpia, desde julio del 2025. Ha convertido 13 goles y 4 asistencia.

