Allan Wlk está para volver a Olimpia

Olimpia mueve sus piezas de cara al segundo semestre de la temporada y apunta a fortalecer una zona clave del equipo: el ataque. En ese sentido, el delantero paraguayo Allan Wlk aparece como una de las principales novedades para reforzar al plantel decano.

El atacante, de 23 años, está encaminado para regresar a la institución donde dio sus primeros pasos futbolísticos. Wlk se formó en las Divisiones Formativas de Olimpia y llegó a debutar en Primera División con la camiseta franjeada, antes de continuar su carrera en otros clubes.

Su último desafío fue en Deportivo Recoleta, donde encontró continuidad y se convirtió en una de las figuras del equipo durante el primer semestre. El delantero fue el máximo goleador del conjunto canario, con 15 goles en 23 partidos disputados, números que despertaron nuevamente el interés del Decano.

Con una importante cuota goleadora y mayor experiencia, Wlk retorna al club que lo vio nacer futbolísticamente con la misión de aportar soluciones en ofensiva. Olimpia busca sumar variantes luego de la salida de Adrián Alcaraz, quien fue transferido al Pachuca de México.

El delantero llega en un momento importante de su carrera, tras haber demostrado regularidad y capacidad para convertir. Su paso por Recoleta le permitió ganar protagonismo y consolidarse como una alternativa ofensiva dentro del fútbol paraguayo.

Ahora tendrá el desafío de pelear por un lugar en un plantel que afrontará un semestre cargado de objetivos, con el Torneo Clausura, la Copa Paraguay y la Copa Sudamericana como competencias en el horizonte.

El regreso de Wlk representa una apuesta por un jugador identificado con la casa, pero también por un futbolista que llega con confianza y ritmo competitivo. Olimpia espera que pueda repetir su rendimiento goleador y convertirse en una pieza importante para la segunda mitad del año.