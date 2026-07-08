08 jul. 2026
Olimpia

Olimpia cerró sus amistosos ante Recoleta con un empate y una victoria

Olimpia afrontó una nueva jornada de preparación con dos amistosos frente a Recoleta, dejando un saldo de un empate 1-1 y un triunfo por 1-0.

Julio 08, 2026 01:19 p. m. • 
Por Redacción D10
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Rubén Lezcano integró el segundo equipo franjeado ante Recoleta.

Prensa - Olimpia

Olimpia afrontó una nueva jornada de preparación con dos amistosos frente a Recoleta FC, dejando un saldo de un empate 1-1 y un triunfo por 1-0, en duelos que permitieron al entrenador Pablo Vitamina Sánchez seguir evaluando variantes de cara a la reanudación de la competencia oficial.

En el primer compromiso, el Decano igualó 1-1. El tanto franjeado fue obra del delantero Braian Romero.

La alineación de Olimpia estuvo conformada por: Sebastián Lentinelly; César Olmedo, Gustavo Tutu Vargas, Brian Bentaberry y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Richard Ortiz y Richard Sánchez; Eduardo Delmás, Braian Romero y Franco Alfonso.

En el segundo encuentro, el conjunto franjeado se impuso por 1-0. El único gol del partido llegó por intermedio de Derlis González, quien ingresó durante el desarrollo del encuentro para darle la victoria a su equipo.

En este segundo amistoso, Olimpia formó con: Lucas Verza; Rodrigo Cáceres, Santiago Vera, Mateo Gamarra y Alexis Vargas; Pedro Zarza, Fernando Alfaro, Alex Franco y Romeo Benítez; Rubén Lezcano y Sebastián Ferreira.

Olimpia Recoleta Amistoso
Redacción D10
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