09 feb. 2026

Vitamina Sánchez

Olimpia
Vitamina Sánchez: “Dimos un paso hacia adelante”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, valoró el triunfo ante Nacional dándole mucho mérito a los jugadores y a la gente.
Febrero 09, 2026 09:25 a. m.
Redacción D10