Tim Payne ya llegó a Paraguay para sumarse a Olimpia

La primera sensación viral que trajo consigo la Copa del Mundo fue Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda y Olimpia lo fichó en el mercado de pases. Esta tarde, el vuelo del defensa oceánico aterrizó en Paraguay y fue recibido por varios hinchas franjeados.

Tim Payne ya esta en Paraguay, mañana se realizará las pruebas médicas para sumarse al Olimpia @DeporteTotal780 pic.twitter.com/9DyIrXHDbw — GUSTAVITO GAVILAN (@gutavitogavilan) July 12, 2026

La contratación de Tim Payne fue de impacto mundial por todo lo que, sin quererlo, estaba generando el deportista en redes sociales y evidentemente tuvo gran repercusión internacional.

El futbolista estuvo presente en todos los partidos que su selección disputó en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, aunque no pudo evitar la eliminación de su equipo en esa misma ronda.

Tim Payne llega procedente del Wellington Phoenix de la liga de su país y Olimpia se convierte en su segunda salida a nivel internacional, ya que antes estuvo en la Major League Soccer, jugando para el Portland Timbers.

Olimpia hizo una apuesta importante por un jugador que le permitiría posicionar su marca en el mundo. Con el Decano, Tim Payne firmó un contrato por un año y medio con posibilidad de extenderlo por otro más.