03 jul. 2026
Olimpia

Olimpia rechaza oferta de Lanús

Adrián Alcaraz se encuentra en el radar de varios clubes: Lanús se baja de la pelea.

Julio 03, 2026 08:56 a. m.
adrian alcaraz.jpg

Adrián Alcaraz, delantero de Olimpia.

Foto: Gentileza

El futuro de Adrián Alcaraz continúa generando expectativa en este mercado de pases. En las últimas horas, Olimpia decidió no aceptar la oferta presentada por Lanús de Argentina para quedarse con los servicios del atacante franjeado.

La propuesta del conjunto granate contemplaba un pago diferido en varias cuotas, además de incluir a un futbolista como parte de la operación. Sin embargo, la dirigencia decana no mostró interés en ese jugador y consideró que las condiciones económicas planteadas no eran convenientes para concretar la transferencia.

A esto se suma que el contrato ofrecido al delantero tampoco cumplió con las expectativas, por lo que la negociación quedó descartada por el momento.

Expectativa. Mientras tanto, el panorama sigue abierto para Adrián Alcaraz.

El atacante cuenta con otras propuestas provenientes del fútbol internacional, lo que mantiene vigente la posibilidad de una salida de Olimpia durante la presente ventana de transferencias. La MLS sería la otra opción.

CIFRA. 19 partidos disputó Adrián Alcaraz en el Apertura 2026, de las 22 fechas. Marcó 7 tantos y asistió 1.

Olimpia Adrián Alcaraz Mercado de Pases
Más contenido de esta sección
Adrián Alcaraz_68021250.jfif
Olimpia
Olimpia arranca con evaluación médica
El plantel principal del actual campeón del fútbol paraguayo retornó a la Villa Olimpia para realizarse las pruebas médicas de rigor y dar inicio a la puesta a punto de cara al segundo semestre del año.
Junio 18, 2026 08:59 a. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Braian Romero
Olimpia
“Un paso importante en mi carrera”: Braian Romero
En su primer contacto con la prensa paraguaya, Braian Romero sostuvo que llegar a Olimpia se trata de “un paso importante” en su carrera.
Junio 16, 2026 04:21 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026
Olimpia
Los memes tras la llegada de Tim Payne a Olimpia
Rápidamente en las redes comenzaron a aparecer memes que toman con humor la llegada de Tim Payne a Para Uno.
Junio 16, 2026 12:26 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Jugadores Exoticos en py.png
Olimpia
Los “exóticos” que pisaron el fútbol paraguayo
La llegada de Tim Payne al fútbol paraguayo escribe una nueva línea en la lista de jugadores “poco comunes” que arribaron al país.
Junio 16, 2026 11:45 a. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Tim Payne_67967945.jpg
Olimpia
Tim Payne será jugador de Olimpia
El fenómeno mundial Tim Payne tendría acordada su vinculación al Olimpia.
Junio 16, 2026 08:29 a. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Brian Romero.jfif
Olimpia
Brian Romero llega este martes para incorporarse a Olimpia
Olimpia comenzará esta semana su preparación para el segundo semestre con una importante novedad: La llegada del delantero argentino Braian Romero y el retorno de varios futbolistas de sus préstamos.
Junio 15, 2026 06:52 p. m.
 · 
Redacción deportes (EFE)
Carga Más