Olimpia rechaza oferta de Lanús

El futuro de Adrián Alcaraz continúa generando expectativa en este mercado de pases. En las últimas horas, Olimpia decidió no aceptar la oferta presentada por Lanús de Argentina para quedarse con los servicios del atacante franjeado.

La propuesta del conjunto granate contemplaba un pago diferido en varias cuotas, además de incluir a un futbolista como parte de la operación. Sin embargo, la dirigencia decana no mostró interés en ese jugador y consideró que las condiciones económicas planteadas no eran convenientes para concretar la transferencia.

A esto se suma que el contrato ofrecido al delantero tampoco cumplió con las expectativas, por lo que la negociación quedó descartada por el momento.

Expectativa. Mientras tanto, el panorama sigue abierto para Adrián Alcaraz.

El atacante cuenta con otras propuestas provenientes del fútbol internacional, lo que mantiene vigente la posibilidad de una salida de Olimpia durante la presente ventana de transferencias. La MLS sería la otra opción.

CIFRA. 19 partidos disputó Adrián Alcaraz en el Apertura 2026, de las 22 fechas. Marcó 7 tantos y asistió 1.