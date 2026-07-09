Rodrigo Nogués: “Sentamos las bases para el futuro del club”

Antes de la llegada del neozelandés Tim Payne y de la continuidad de la planificación deportiva, el presidente de Olimpia, Rodrigo Coto Nogués, brindó una extensa entrevista en Urbana al Máximo por la 106.9 FM, donde se refirió a los refuerzos, posibles salidas, el proyecto del nuevo estadio y la reciente asamblea del club.

El presidente de Olimpia, Rodrigo Coto Nogués, confirmó que la incorporación del neozelandés Tim Payne responde tanto a cuestiones deportivas como al impacto que puede generar fuera de la cancha. “Tim Payne habla un poco de español. Nosotros identificamos al jugador por todo lo que puede generar también en el aspecto comercial”, expresó. Además, reveló que mantuvo una conversación personal con el futbolista, quien le manifestó que considera su llegada al Decano como “el desafío más importante de su carrera”.

En cuanto al plantel, el dirigente adelantó que este sábado mantendrá una reunión con el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez para evaluar las necesidades del equipo. “Después de esa reunión veremos si surge algún pedido de refuerzos”, indicó, aunque aclaró que actualmente “no tenemos ninguna negociación abierta para incorporar jugadores”.

Coto Nogués también confirmó el regreso de cinco futbolistas al club: Alexis Vargas, Alexis Cantero, Paulo Riveros, Sebastián Quintana y Pedro Zarza. Respecto al mercado de salidas, informó que Olimpia recibió dos ofertas por el delantero Adrián Alcaraz y que ambas serán analizadas mañana viernes.

El presidente franjeado también se refirió al ambicioso proyecto del nuevo estadio y destacó la importancia de una planificación adecuada. “Lo importante es que toda la planificación del estadio esté bien hecha”, afirmó. Además, señaló que la adquisición de los terrenos demandará una inversión cercana a los 16 millones de dólares y aseguró que la reciente asamblea marcó un punto de partida para el futuro institucional. “Ayer sentamos las bases para el futuro del club”, sostuvo.

Finalmente, Coto Nogués aseguró que existen sectores con intereses distintos dentro del entorno del club, pero remarcó que la directiva está enfocada en concretar el proyecto. “Hay mucha gente que tiene otros intereses; nosotros estamos enfocados en que este proyecto avance de la mejor manera”, manifestó. También destacó la extensión de la última asamblea al señalar: “No recuerdo una asamblea que haya durado tres horas”.

El Decano disputó ayer por la mañana su primer amistoso de preparación ante Recoleta con igualdad 1-1 entre los equipos A con tanto de Braian Romero y victoria 1-0 con gol de Derlis González en el duelo de equipos B.