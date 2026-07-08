08 jul. 2026
Olimpia

Tiago Caballero acordó con Banfield

El delantero de Olimpia, Tiago Caballero, irá a préstamo al club argentino Banfield.

Julio 08, 2026 07:25 p. m. • 
Por Redacción D10
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Tiago Caballero festeja su gol para Olimpia en Villa Elisa ante Recoleta.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

El mercado de pases del fútbol paraguayo sumó una nueva transferencia con destino internacional, esta vez de una jugador joven que no tuvo muchos minutos en el primer semestre.

El Club Olimpia acordó oficialmente la cesión del joven delantero Tiago Isaías Caballero, de 21 años, quien continuará su carrera profesional en el club Banfield de la Primera División de Argentina.

El traspaso, reportado inicialmente por el periodista especializado César Luis Merlo, se estructuró bajo la modalidad de préstamo, permitiendo que la joven promesa franjeada busque minutos e inicie su proceso de consolidación en el exigente campeonato del vecino país.

Con esta salida, Caballero se acopla formalmente a la nómina de bajas del Decano tras la conquista del campeonato Apertura 2026.

Olimpia Banfield Argentina
Redacción D10
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