Tiago Caballero acordó con Banfield

El mercado de pases del fútbol paraguayo sumó una nueva transferencia con destino internacional, esta vez de una jugador joven que no tuvo muchos minutos en el primer semestre.

El Club Olimpia acordó oficialmente la cesión del joven delantero Tiago Isaías Caballero, de 21 años, quien continuará su carrera profesional en el club Banfield de la Primera División de Argentina.

El traspaso, reportado inicialmente por el periodista especializado César Luis Merlo, se estructuró bajo la modalidad de préstamo, permitiendo que la joven promesa franjeada busque minutos e inicie su proceso de consolidación en el exigente campeonato del vecino país.

🚨Banfield acordó la llegada de Tiago Caballero, delantero paraguayo de Olimpia con proceso en selecciones juveniles.

*️⃣Llega a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra. pic.twitter.com/UUPGbm3RTT — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 8, 2026

Con esta salida, Caballero se acopla formalmente a la nómina de bajas del Decano tras la conquista del campeonato Apertura 2026.