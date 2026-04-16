Vitamina Sánchez: “Duele dejar puntos en casa”

Olimpia empató de local ante Barracas Central por la fecha 2 del Grupo G de la Conmebol Libertadores, un resultado que molestó a los hinchas franjeados generando un ambiente caldeado contra el entrenador Pablo Vitamina Sánchez.

En conferencia de prensa, Vitamina expuso su análisis. “Jugamos contra un equipo especialista en defenderse, fuimos los únicos que buscamos la victoria”, indicó. El entrenador franjeado lamentó no haber ganado. “Me duele dejar puntos en casa”, agregó.

Vitamina también tuvo críticas hacia el arbitraje del colombiano Andrés Rojas Noguera. “Cuando uno encuentra un arbitraje flojo hay que mantener la calma porque pudimos haber sufrido algún expulsado”, manifestó.

Por último tuvo palabras de elogio hacia la hinchada y les dejó un mensaje de cara al superclásico del domingo a las 17:30 ante Cerro Porteño. “Es impresionante el apoyo, hoy cantaron todo el partido, los esperamos el domingo que tenemos que reventar el estadio”, concluyó.