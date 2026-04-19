20 abr. 2026
Olimpia

Olimpia pedirá los puntos del partido

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, anunció que salvaguardarán los intereses de la institución.

Abril 19, 2026 07:26 p. m. • 
Por Redacción D10
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Varios heridos tras los incidentes en Sajonia.

Foto: Daniel Duarte - UH

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, habló a la salida del Defensores del Chaco luego de los lamentables incidentes que terminaron con la suspensión del superclásico. Según el directivo, tomarán acciones correspondientes y dio a entender que pedirán los puntos.

“Muy apenado por la manera en que se desarrolló el espectáculo, como terminó. Nos preparamos para una fiesta. Olimpia dio todas las garantías, una organización perfecta, estábamos viviendo un gran encuentro. Todos vieron lo que pasó, es muy claro quien inició los desmanes que se armaron en el estadio”, comenzó diciendo.

“El partido no pudo continuar y Olimpia va a hacer valer todos los derechos. Vamos a tener que analizar que va a pasar a partir de ahora. Hay suficientes elementos y jurisprudencia para saber lo que va pasar. Nosotros vamos a salvaguardar la integridad de Olimpia”, agregó.

La barra de Cerro Porteño volvió a protagonizar desmanes y obligar a la suspensión del encuentro. Este hecho se suma a los antecedentes del 2024, cuando el Ciclón perdió los puntos frente al 2 de Mayo por incidentes en Norte.

Olimpia Torneo Apertura Rodrigo Nogués
Redacción D10
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