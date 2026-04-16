Olveira: “Intentamos por todos lados”

El portero de Olimpia, Gastón Olveira, habló con los medios luego del empate sin goles frente a Barracas Central, por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. El futbolista reconoció el trabajo de sus compañeros y afirmó que hicieron un gran partido, pese a no quedarse con la victoria.

“Intentamos por todos lados, hicimos nuestros méritos. No conseguimos el resultado que queríamos, pero es valioso también el esfuerzo que se hizo”, expresó Olveira en la zona mixta.

Consultado sobre si el empate afectaría el ánimo de cara al clásico, sostuvo que no se perdió y por el contrario el el equipo hizo el esfuerzo para ganar. “Las sensaciones fueron muy buenas. No ganamos, que es lo que veníamos a buscar, pero el equipo hizo un gran trabajo. Así que las sensaciones son buenas”, subrayó.

Según Olveira, la diferencia con respecto al juego con Audax Italiano fue el planteamiento que ofreció el conjunto argentino que supo defenderse bien y al final conseguir el resultado que vinieron a buscar.

Con respecto al clásico, afirmó que es un partido que les puede posicionar bien de cara a lo que resta en el torneo y de local, con su gente, buscarán ganar el encuentro.