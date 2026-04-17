Olveira llega en un gran momento al superclásico

El portero de Olimpia, Gastón Olveira, es una de las figuras capitales del actual líder del campeonato, cuyo nivel buscará prolongar al superlcásico frente a Cerro Porteño.

Con un extraordinario rendimiento bajo los tres palos en el club de Para Uno, Olveira recibió el llamado de la Selección Paraguaya, poco días después de completar su proceso de nacionalización y corre con ventaja para jugar la Copa del Mundo con la Albirroja.

En cuanto a las estadísticas, el portero de 32 años de edad vio caer su portería solamente en seis ocasiones en lo que va de la temporada.

Tras el partido de este miércoles contra Barracas Central de Argentina, por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana, Olveira se hizo con un nuevo récord de imbatibilidad. El portero alcanzó 633 minutos consecutivos sin recibir goles y superó luego de 15 años la marca de Martín Silva que sumó 587 minutos en el 2011 y se metió en el top 3 de imbatibilidades históricas logradas en el Olimpia.

CIFRA. 633 minutos de imbatibilidad tiene el portero Gastón Olveira, en siete partidos y tres minutos con Olimpia.